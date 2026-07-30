Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "Muğla/Seydikemer yangını tamamen, Muğla/Fethiye, Antalya/Alanya ve Mersin/Gülnar-Aydıncık yangınları da büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır"
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "Muğla/Seydikemer yangını tamamen, Muğla/Fethiye, Antalya/Alanya ve Mersin/Gülnar-Aydıncık yangınları da büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır"
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "Muğla/ Seydikemer yangını tamamen, Muğla/ Fethiye, Antalya/Alanya ve Mersin/Gülnar- Aydıncık yangınları da büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır"
Kaynak: AA