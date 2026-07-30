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Beşiktaş'ta 16 yıl aradan sonra bir ilk

Beşiktaş'ta 16 yıl aradan sonra bir ilk
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Vincenzo Italiano, Beşiktaş'ın başında Bernd Schuster'den (vs HJK; 2010/11) bu yana Avrupa kupalarında bir çift ayaklı eleme turundaki her iki maçı da gol yemeden kazanan ilk yabancı teknik direktör oldu.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile eşleşen Beşiktaş, rakibini iki maçta da mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. 

BEŞİKTAŞ'TAN 16 YIL SONRA BİR İLK

Siyah-beyazlıların kalesini gole kapatarak tur atlaması, kulüp tarihine geçen bir istatistiği de beraberinde getirdi. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Bernd Schuster'in (2010/11 sezonu HJK Helsinki eşleşmesi) ardından siyah-beyazlı ekibin başında Avrupa kupalarında çift ayaklı bir eleme turunun her iki maçında da kalesinde gol görmeden galip gelen ilk yabancı teknik adam oldu.

SIRADAKİ RAKİP HRADEC KRALOVE

Midtjylland engelini kayıpsız geçen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya ekibi Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSeko:

Adamların ilkine bak :))))))))

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