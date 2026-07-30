Akrabalar arasında tartışma kavgaya dönüştü: 6 yaralı

Malatya'da akraba iki aile arasında kavgada 6 kişi darp sonucu yaralandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Olay, Battalgazi ilçesi Hidayet Mahallesi Şentürk Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, akraba oldukları öğrenilen iki aile arasında aile içi bir mesele nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada 6 kişi darp sonucu yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olaya karıştıkları belirlenen çok sayıda kişiyi gözaltına alırken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı