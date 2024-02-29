Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kırşehir'de seçim çalışmalarına katıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Hem yerelde hem de Türkiye genelinde Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa etmek üzere Neşet Ertaş'ın dediği gibi aşkınan koşacağız ve yorulmayacağız." dedi.

Bakan Yumaklı, Kırşehir'in Boztepe ilçesinde AK Parti Belediye Başkan adayı Mahmut Dalgalı'nın seçim bürosunun açılışına katıldı. Burada toplanan vatandaşlara seslenen Yumaklı, Dalgalı için destek istedi.

Daha sonra bir otelde düzenlenen sektör toplantısına iştirak eden Yumaklı, buradan AK Parti Kırşehir Belediye Başkan adayı Osman Arslan'ın seçim bürosunu açtı.

Açılışta konuşan Yumaklı, bütün dertlerinin bu vatan ve millet için hizmet aşkı olduğunu söyledi.

Dünün 28 Şubat olduğunu anımsatan Yumaklı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"28 Şubat, vesayet demekti. Bu vesayetin o gün harcını koyanlar bugün talip oldukları makamlarda maalesef vatandaşa hizmetle ilgili en ufak bir varlık bile gösteremediler. Zaten hizmet belediyeciliği nedir, vatan için, memleket için çalışmak nedir, gece gündüz demeden bu milletin rahatını, huzurunu, onlar için çalışmayı anlatan nedir diye düşündüğümüzde iki anlayış arasındaki farkı görmüş oluyoruz."

Başta hayvancılık olmak üzere Kırşehir'in tarımsal üretimde olması gereken yere ulaşması için destek vermeye devam edeceklerini belirten Yumaklı, "İl merkezimizin büyük bir kısmını taşkından korumak amacıyla yapacağımız Kırşehir Hastane Deresi Sel Kapanı Projemiz, Devlet Su İşlerinin 2024 yılı yatırım programında. Yaklaşık 170 milyon lira olan bu projeyi de 2024 yılında tamamlayarak ihaleye çıkmış olacağız inşallah." diye konuştu.

Sabah saatlerinden itibaren şehrin çok farklı yerlerine gittiklerini ancak Kırşehir'de 5 yıl öncesi ile 5 yıl sonrası arasında fark göremediklerine dikkati çeken Yumaklı, "Demek ki bir çivi bile çakılmamış. Siz eminim 31 Mart'ta bu sonucun faturasını keseceksiniz. 31 Mart'ta Osman başkanımızı Kırşehir'in belediye başkanı olarak çalışmak üzere o ehliyeti kendisine vereceksiniz. Hem yerelde hem de Türkiye genelinde Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa etmek üzere Neşet Ertaş'ın dediği gibi aşkınan koşacağız ve yorulmayacağız." ifadelerini kullandı.

Yumaklı ve beraberindekiler, duanın ardından seçim bürosunu açtı.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, daha sonra AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret etti.

Bakan Yumaklı'ya, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ve AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal eşlik etti.