Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider'den su uyarısı Açıklaması

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, "Geçen yıldan bugüne Türkiye'de yağışlardaki azalış oranı yaklaşık yüzde 26." dedi.

Gizligider, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapımına iki yıl önce başlanan ve Gerze ilçe merkezi ile 16 köye içme suyunun sağlanacağı "Sinop Gerze İlçe Suyu İsale Hattı 2. Kısım" projesinin açılış törenine katıldı.

Gizligider, burada yaptığı konuşmada, tüm insanlar olarak suyun değerini çok daha iyi anladıkları bir dönemden geçtiklerini söyledi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yağışlarda azalma yaşandığına dikkati çeken Gizligider, bunun artık tüm insanlığı tehdit edecek boyutlara ulaştığını dile getirdi.

Su sorunun çözümünün devlet-millet bütünleşmesinden geçtiğini anlatan Gizligider, şöyle konuştu:

"Elbette gün ve gün oranları değişmekle birlikte geçen yıldan bugüne Türkiye'de yağışlardaki azalış oranı yaklaşık yüzde 26. Bölge bölge elbette ki farklılıklar var. Bir örnek olsun diye söyleyeyim, Güneydoğu Anadolu'daki bu oran yüzde 53. Trakya'da yüzde 45'lere vardı. Allah'tan Recep Tayyip Erdoğan var, Allah'tan bu iktidar var, Allah'tan bu barajlar yapıldı ki susuzluk yaşamıyoruz. Ancak yapmamız gereken çok iş var. 2002'de yüzde 6 oranında olan kapalı devre sulama oranımız şu an yüzde 37'e geldi. Yeterli mi? Kesinlikle hayır."

Susuzluk tehdidinin başta Akdeniz çanağında bulunan ülkeler başta olmak üzere her bölgeyi hedef aldığını belirten Gizligider, "İnanın her birimizin, her vatan evladının üzerine düşen görevler var. Bu kapsamda belki Sinop, belki Karadeniz, ülkenin diğer bölgelerine göre daha şanslı olabilir ama yol boyunca dikkat etmeye çalıştım, kuruyan derelerin görüntüsü gerçekten yürek burkuyor. Dolayısıyla su hakikaten artık medeniyet, su artık hakikaten vatanın doğrudan karşılığı olmak durumunda." diye konuştu.

Vali Mustafa Özarslan ise vatandaşların yaşam konforlarını doğrudan etkileyen çok önemli bir projeyi hayata geçirdikleri için mutlu olduklarını vurguladı.

Özarslan, 2004 yılında faaliyete alınan Erfelek Barajı'nın bölge için ne denli önem taşıdığını bugün bir kez daha anlama fırsatı yakaladıklarına işaret ederek, "Biz bugün eğer bu projenin açılışını yapıyorsak, geçmişte yapılan yatırımların eseridir. Erfelek Barajı'ndan sağlanan içme suyu ile Sinop merkez, Erfelek, Gerze ve civar köylerimizin su ihtiyaçları uzun yıllar güvence altına alınmıştır." dedi.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş de iktidar olarak Sinop'un içme su sorunun çözümüne yönelik bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını anlattı.

Erfelek Barajı'ndan Gerze ilçesine temiz içme suyu sağlanmasının maliyetinin de 453 milyon lira olduğunu ifade eden Maviş, projenin hayırlı olmasını diledi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "su hayattır" sözünün kendileri için ilham kaynağı olduğunu aktararak, bu hedefle Türkiye'nin 81 ilinde su sıkıntısı yaşanmaması için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.