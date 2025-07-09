Tarım Bakanlığı'ndan Yapay Et İddialarına Yanıt

TARIM ve Orman Bakanlığı, 'hayvan pazarlarının bilinçli şekilde kapatıldığı' yönündeki iddialara ilişkin, "Bu uygulamanın 'yapay et üretiminin önünü açmak' amacı taşıdığı ve şap hastalığının bu doğrultuda 'bahane edildiği' yönünde asılsız ve kamuoyunu yanıltıcı iddialar dolaşıma sokulmuştur. Bu tür iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde sosyal medya mecralarında, Tarım ve Orman Bakanlığımızın 'hayvan pazarlarını bilinçli şekilde kapattığı', bu uygulamanın 'yapay et üretiminin önünü açmak' amacı taşıdığı ve şap hastalığının bu doğrultuda 'bahane edildiği' yönünde asılsız ve kamuoyunu yanıltıcı iddialar dolaşıma sokulmuştur. Bu tür iddialar gerçeği yansıtmamakta, kamuoyunda yanlış algı oluşturarak hayvancılık sektöründe emek veren tüm kesimlerin çabalarını gölgelemektedir" denildi.

'RUTİN VE TEKNİK BİR SALGIN YÖNETİMİ TEDBİRİ'

Hayvan pazarlarının kapatılmasının bilimsel ve yerleşik bir uygulama olduğu vurgulanarak, "Hayvan pazarlarının geçici olarak kapatılması, bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan rutin ve teknik bir salgın yönetimi tedbiridir. Bu uygulama sadece Türkiye'de değil, birçok ülkede uluslararası hayvan sağlığı normları doğrultusunda düzenli olarak uygulanmaktadır. Bu uygulama ilk kez yapılmamaktadır. Örneğin; 2023 yılında, SAT-2 tipi şap virüsünün tespit edilmesinin ardından ülke genelinde tüm hayvan hareketleri geçici olarak durdurulmuş ve hayvan pazarları topluca kapatılmıştır. Bu uygulama, hastalığın yayılımını önlemek için alınmış ulusal ölçekteki en güçlü önlemlerden biri olmuştur. Ayrıca daha önceki yıllarda, farklı şap virüs tiplerinin görülmesi üzerine bölgesel olarak hayvan hareketlerine kısıtlamalar getirilmiş ve hayvan pazarlarının geçici olarak kapatılması yoluna gidilmiştir. Bu uygulamalar, ilgili valiliklerin İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu kararları doğrultusunda yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

'YAPAY ET İDDİASI TAMAMEN HAYAL ÜRÜNÜ'

Yapay etle ilişkilendirmenin de gerçek dışı olduğu belirtilerek, şöyle denildi:

"Bakanlığımız tarafından yapılan bu uygulamanın Paris İklim Anlaşması veya İklim Kanunu ile uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmadığı gibi, yapay et üretiminin önünü açacak iddiası da tamamen hayal ürünüdür. Yapay et üretimi, ülkemizde ruhsatlandırılmış, ticarileşmiş veya desteklenen bir faaliyet değildir. Bakanlığımız tarafından bu alanda herhangi bir mevzuat düzenlemesi, izin, altyapı hazırlığı ya da teşvik söz konusu değildir. Hayvancılık sektörüne ve üreticilerimize zarar verecek herhangi bir politika ya da uygulama Bakanlığımız gündeminde yer almamaktadır. Aksine, hedefimiz yerli üretimin desteklenmesi, hayvansal üretim güvenliğinin artırılması ve halkımızın sağlıklı gıdaya erişiminin teminat altına alınmasıdır. Sosyal medya başta olmak üzere bazı mecralarda yayılan bu tür asılsız, spekülatif ve bilim dışı iddialara itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır. Resmi bilgi ve açıklamalar yalnızca Tarım ve Orman Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının kanallarından yapılmakta olup, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu kaynakların esas alınması önem arz etmektedir."