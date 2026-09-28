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Tarım Bakanı Yumaklı, Özbekistan'da tarım iş birliğini güçlendireceklerini bildirdi

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Tarım Bakanı Yumaklı, Özbekistan'da tarım iş birliğini güçlendireceklerini bildirdi
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Özbekistan Tarım Bakanı Ibrokhim Abdurakhmonov ile Taşkent Devlet Tarım Üniversitesi'ni ziyaret ettiklerini bildirdi. İki ülke, tarımsal eğitim, bilim ve teknoloji alanlarındaki iş birliğini güçlendirmeye kararlı.

(ANKARA) - Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Özbekistan temasları kapsamında, Özbekistan Tarım Bakanı Ibrokhim Abdurakhmonov ile Taşkent Devlet Tarım Üniversitesi'ni ziyaret ettiklerini belirterek, iki ülke arasında tarımsal eğitim, bilim ve teknoloji alanlarındaki iş birliğini güçlendirmeye kararlı olduklarını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özbekistan temaslarımız kapsamında Özbekistan Tarım Bakanı Sayın Ibrokhim Abdurakhmonov ile birlikte Taşkent Devlet Tarım Üniversitesi'ni ziyaret ederek, yürütülen akademik ve tarımsal çalışmalar hakkında bilgi aldık" dedi.

Yumaklı ayrıca, "Köklü bağlara sahip olduğumuz dost ve kardeş ülke Özbekistan ile tarımsal eğitim, bilim ve teknoloji alanlarındaki iş birliğimizi daha da güçlendirmeye kararlıyız. İki ülkenin güçlü potansiyelini, tarımda ortak projeler ve kalıcı iş birlikleriyle daha ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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