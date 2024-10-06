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Tarım Aracının Devrilmesi Sonucu Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

Tarım Aracının Devrilmesi Sonucu Bir Çocuk Hayatını Kaybetti
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Ordu'nun Aybastı ilçesinde bir tarım aracının devrilmesi sonucu 6 yaşındaki Kaan K. hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ordu'nun Aybastı ilçesinde tarım aracının devrildiği kazada, sürücünün çocuklarından biri öldü, 3'ü yaralandı.

İlçenin Armutlu Mahallesi'nde, İdris K'nin kullandığı "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı şarampole devrildi.

Kazada, araçta bulunan sürücünün çocukları Emirhan (11), Ege Han (9) ve Handenur K. (5) yaralandı, Kaan K. (6) ise hayatını kaybetti.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Handenur K'nin durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel

3-sayfa Aybastı Güncel Çocuk Tarım Yaşam Kaza ordu

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