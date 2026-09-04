Bektaşilik Forumu Bildirgesi: Dini ve Kültürel Miras Vurgusu

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen, "Tarihten Günümüze Anadolu ve Balkanlar'da Bektaşilik" başlıklı forumun sonuç bildirgesi açıklandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı himayesinde, Dışişleri Bakanlığı ile İletişim Başkanlığı işbirliğindeki etkinlik, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Alevi Bektaşi inanç önderleri ve uzman bilim insanlarının katıldığı program, "Tarihsel ve Tasavvufi Kökler: Anadolu'dan Balkanlar'a Arnavutluk'ta ve Balkanlar'da Bektaşiliğin Yayılması", "Mekan, Kültür ve İrade: Balkanlar'daki Bektaşi Dergahlarının Kültürel Etkileri" ile "Ortak Hafıza ve Gelecek Vizyonu: Balkanlarla İlişkilerin Gelişmesinde Bektaşiliğin Rolü" konulu oturumların ardından sona erdi.

Forumun sonuç bildirgesinde, düzenlenen programın Alevilik ve Bektaşilik açısından kıymetli bir platform olduğu vurgulandı.

Bektaşiliğin, kökleri ve merkezi Anadolu'da bulunan, dalları tarihsel olarak Balkanlar ve Avrupa ortalarına kadar uzanan bir çınar olduğu kaydedilen bildirgede, Hacıbektaş'ın ise Bektaşiliğin merkezi olduğu belirtildi.

Bektaşiliğin, inanç boyutunun yanında, Türkiye ile birlikte, tarihsel, kültürel ve coğrafi olarak Horasan'dan Tuna'ya, engin bir sahanın ortak mirası anlamına geldiği ifade edilen bildirgede, Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin insanı merkeze alan, iyiliği vurgulayan, aklı önceleyen sevgiyi besleyen öğretilerinin dünyada baş gösteren krizlere karşı eşsiz kılavuz niteliğinde olduğunun altı çizildi.

"Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı olarak faaliyetlerimiz devam edecektir"

Bektaşiliğin özünde yer alan birlik ve barış felsefesinin aksine cereyan edebilecek gelişmelere mesafeli yaklaşılmasının gerekliliğine değinilen bildirgede, şu görüşlere yer verildi:

"Bektaşiliğin evrensel sevgi ve hoşgörü dilinin hakim kılınmasına dair çabalarımız her daim sürmelidir. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımız, Alevilik ve Bektaşiliğin tarihi, bugünü ve geleceğine yönelik çalışmalarda her türlü işbirliğine ve iletişime açıktır. Türkiye içinden ve dışından, bugün bir araya geldiğimiz inanç önderleri ve bilim insanlarıyla, hem Türkiye sahasında hem de Alevi-Bektaşi toplulukların bulunduğu diğer ülkelerde, Aleviliğin-Bektaşiliğin anlaşılması ve anlatılması amacıyla, bilimsel ve kültürel programların düzenlenmesi, projelerin hayata geçirilmesi ve işbirliklerinin tesis edilmesi öncelikli faaliyetlerimiz arasındadır. 'Tarihten Günümüze Anadolu ve Balkanlarda Bektaşilik Forumu'nun kalıcı bir platform haline dönüşerek Türkiye'de ve yurt dışında bilimsel, kültürel bir gelenek mahiyetine bürünmesi adına, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı olarak faaliyetlerimiz devam edecektir. Bektaşiliğin, kökleri Anadolu'da dalları başta Balkanlar olmak üzere dünyanın pek çok yerine ulaşmış bu kadim çınarın, ilelebet baki kalması, bizden önceki nesiller gibi bizden sonraki nice neslin bu çınarın gölgesi altında huzur bulması temel gayemizdir."

"Hacı Bektaş Veli'den emanet inanç ve irfan yolu"

Öte yandan forumda, Hademül-Fukara Ali Haydar Ercan Dedebaba, Dünya Bektaşileri Lideri, Hünkar Hacı Bektaş Veli Dergahı Postnişini ve Halifebabaları adına da kamuoyu bildirgesi okundu.

Bu bildirgede Bektaşiliğin bir devlet projesi değil, Hacı Bektaş Veli'den emanet inanç ve irfan yolu olduğu vurgulandı.

Son günlerde uluslararası basında, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yaklaşık 11 hektarlık alan üzerinde egemen bir "Bektaşi Devleti" veya "Bektaşi Vatikan'ı" kurulacağına dair haberlerin dikkatle takip edildiği belirtilen bildirgede, kendi sınırları, pasaportu, para birimi ve dış temsilcilikleri olacağı iddia edilen siyasi yapıya dair gelişmeler karşısında dünya Bektaşilerinin yegane manevi liderliği olan Dedebabalık makamının sorumluluğu gereğince kamuoyunu aydınlatma zaruriyetinin doğduğu ifade edildi.

"Baba Mondi'nin kendisini küresel lider ilan etmesi yok hükmündedir"

Tarihi gelenekler ve inanç hukuku gereği, Bektaşilerin ortak ibadet dilinin Türkçe olduğu, Dedebaba makamına oturacak mürşidin mutlak surette Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunması ve Türkiye sınırlarında ikamet etmesi zorunluluğunun hatırlatıldığı bildirgede, şunlar kaydedildi:

"Bektaşilik bir devlet, siyasi hareket veya milli-siyasi proje değildir. Bektaşilik, Kur'an-ı Kerim'i kutsal kitap, Hazret-i Muhammed'i mürşit, Hazret-i Ali'yi rehber kabul eden, Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin felsefesiyle yoğrulmuş, kökleri İslam tasavvufunda bulunan bir irfan yoludur. Bir inanç yolunun manevi otoritesi, siyasi egemenlik ilanı, toprak tahsisi veya pasaport basılması suretiyle var edilemez ve değiştirilemez. Bektaşi yolunun tarihi ve manevi merkezi, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde bulunan, Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin meftun bulunduğu 'Pir Evi', yani Hacı Bektaş Veli Dergahı'dır. Bu merkez ve makam, dünyevi siyasi kararlarla başka bir coğrafyaya taşınamaz. Arnavutluk'ta veya dünyanın herhangi bir yerinde bu kuralı yok sayan oluşumlar Bektaşi hukuku açısından bütünüyle hükümsüzdür. Hal böyleyken, Arnavutluk'ta 'Baba Mondi' olarak bilinen Edmond Brahimaj'ın kendisini küresel lider ilan etmesi, kendisine Halifebabalık icazeti dahi verilmemiş olması sebebiyle inancımızın hiyerarşik yapısına aykırıdır ve erkanımıza göre yok hükmündedir. Bu nedenle söz konusu siyasi yapının, Bektaşiliğin tamamını temsil ettiği iddiasını kesinlikle reddediyoruz."

Bildirgede, başta Arnavutluk'takiler olmak üzere dünyanın her yerindeki Bektaşiler, ayrılığa değil birliğe, emperyal hesaplara değil Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin kadim irfanına bağlı kalmaya davet edildi.

Kaynak: AA