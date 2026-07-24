Haberler

Hasankeyf'te kano ve SUP etkinliği

Hasankeyf'te kano ve SUP etkinliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, tarihi ve turizm potansiyeline dikkat çekmek için akademisyen ve öğrencilere yönelik kano ve SUP etkinliği düzenlendi. Rektör Demir, etkinliklerin artırılacağını belirtti.

Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde akademisyenler ve üniversite öğrencilerine yönelik kano ve Stand Up Paddle (SUP) etkinliği düzenlendi.

Batman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesince ilçenin tarihi ve turizm potansiyeline dikkati çekmek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Tarihi Hasankeyf ilçesindeki Dicle Vadisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte ilk kez kano ve SUP kullanan akademisyenler ve öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, AA muhabirine, ilçenin tarihi dokusunu ve turizm potansiyelini ön plana çıkarmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Daha önce de benzer etkinlikler düzenlediklerini belirten Demir, şunları kaydetti:

"Bu etkinlikte Hasankeyf'in tarihi dokusuna dikkatİ çekmeye çalıştık. Bu etkinlikleri artırarak düzenlemeye devam edeceğiz. Hasankeyf'teki su sporları potansiyelini ülkemiz geneline yaymak, su sporları federasyonlarımızın dikkatine sunmak için yapmış olduğumuz bu ve benzeri çalışmaları artıracağız."

Beşiri Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Kadri Kurt da etkinlik ile su sporları meraklılarının dikkatini Hasankeyf'e çekmek istediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA
'Yeni Parti' için ilk adımı atan Özgür Özel'den iddialı sözler

Namazı kılıp basının karşısına geçti! Özgür Özel'den iddialı sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi sonrası teşekkür telefonları geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan gururla anlattı: Teşekkür telefonları geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'den 60 ülkeye yeni vergi kararı! Türkiye en yüksek dilimde

Bak sen şu Trump'ın yaptığına! 60 ülke arasında Türkiye de yer aldı
Videosu 2 günde 100 milyon izlendi! Dünyanın gündemine oturan o kadın konuştu

Videosuyla dünyada gündem olan o genç kız sessizliğini bozdu

Özgür Özel'in cuma çıkışında ortalık karıştı! Sarıgül araya girince arbede çıktı

Özgür Özel'in Cuma çıkışında kavga! Vekil tekme attı, arbede çıktı
Evine güvenlik kamerası taktıran kadın, gördükleri karşısında şoke oldu

Evine kamera taktıran kadın, gördükleri karşısında şoke oldu
ATM'de bunu gören işlem yapmadan uzaklaşsın

Aman dikkat! ATM'de bunu gören işlem yapmadan uzaklaşsın
Mansur Yavaş'a anket şoku

Yavaş'ı şoke edecek seçim anketi

YENİ Parti sonrası Meclis'te sil baştan değişim! Taşlar yerinden oynayacak

CHP'de 24 yıl sonra bir ilk! Meclis'te her şey sil baştan