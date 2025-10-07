Haberler

Tarihi Eserler Operasyonda Ele Geçirildi

Karabağlar ilçesinde düzenlenen operasyonla, Osmanlı padişahlarına ait sikkelerin yer aldığı nadir bir koleksiyon ele geçirildi. Ayrıca İslami dönem ve Antik dönem eserleri de bulundu.

ELE GEÇİRİLEN TARİHİ ESERLERİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Karabağlar ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda ele geçirilen tarihi eserlerin detayları da ortaya çıktı. Ele geçirilen eserler arasında, Fatih Sultan Mehmet, Yıldırım Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerine ait sikkelerin de yer aldığı, kronolojik olarak tüm Osmanlı padişahlarına ait paraların albüm haline getirildiği, eşine az rastlanır nitelikte bir koleksiyon bulunduğu belirtildi. Ayrıca I. Abdülhamid, II. Mahmud ve III. Selim dönemlerine ait zoltalar ile Arkaik Dönem İyonya, Efes, Milet, Roma ve Bizans dönemlerine ait sikke ve objelerin de koleksiyonda yer aldığı kaydedildi.

Eserler arasında, İslami dönem Sasani Hanedanı'ndan II. Şapur, Germiyanoğlu Mehmet Bey ve İlhanlı hükümdarı Olcaytu dönemlerine ait sikkelerin de bulunduğu, bunların dönemlerine göre oldukça nadir nitelikte oldukları vurgulandı.

Kadir ÖZEN/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
