Tarihi Bafra Feneri, Denizle Mücadele Ediyor

Samsun'da bulunan tarihi Bafra Feneri, günümüzde de kullanılmaya devam ediyor.

Kızılırmak'ın denize döküldüğü mevkide Fransızlar tarafından 1880 yılında inşa edilen Bafra Feneri, demir boru kazıklar çakılarak yapıldı.

Bafra Feneri, günümüzde hala gemilere yol göstermeye devam ediyor.

Fener Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Recep Özkan, AA muhabirine, fenerin ilk olarak ahşap olduğunu, dalgalar tarafından yıkılınca demirden yapıldığını söyledi.

Fenerin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunduğunu belirten Özkan, "Ailemden dedem, babam ve amcamlar burada bekçilik yaptı. Ben ise kamyonculuk yaptım." dedi.

Eskiden fenerle deniz arasında 400 metre mesafe bulunduğunu ama bu mesafenin zamanla 20 metreye kadar gerilediğine dikkati çeken Özkan, "Eğer altına taş dökülmezse deniz feneri alacak. Denizin almaması için bir şeyler yapılmalı. Bu fenerden dünyada 3 tane olduğunu duyduk." ifadesini kullandı.

Tarihi feneri görmeye gelenlerde olduğunu anlatan Özkan, "Bölge karayel rüzgarlarından çok etkileniyor. Denizin taştığı zamanlarda evden çıkmakta bile zorlanıyoruz. Buradaki taşlar koruma altına alınıp takviye yapılırsa buradaki insanlar, bizler ve mahalle de kurtulmuş olur." diye konuştu.