Tarih belli, İstanbul'a kış geliyor! Balkanlardan giriş yaptı

İstanbul’da son günlerde etkili olan güneşli ve ılık hava, yarından itibaren yerini soğuk ve yağışlı bir sisteme bırakıyor. AKOM’un paylaştığı verilere göre Balkanlar üzerinden gelen hava dalgası, megakentte sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesine neden olacak.

İSTANBUL'A YARIN KIŞ GELİYOR

AKOM'un açıklamalarına göre; İstanbul'da yarın (8 Nisan Çarşamba) itibarıyla Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Hafta boyunca bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeniyle aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, halihazırda 17 dereceler civarında seyreden sıcaklıkların gün ve gün azalarak cuma gününe kadar 10 derecelerin altına kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.

HAFTALIK HAVA DURUMU TAHMİNİ PAYLAŞILDI

AKOM’un haftalık tahminine göre İstanbul’da hava durumu şu şekilde olacak:

8 Nisan Çarşamba günü parçalı bulutlu ve aralıklı yağmurlu, sıcaklık 13 derece.

9 Nisan Perşembe günü çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, sıcaklık 12 derece.

10 Nisan Cuma günü çok bulutlu ve sağanak yağmurlu, sıcaklık 9 derece.

11 Nisan Cumartesi günü parçalı bulutlu, sıcaklık 12 derece.

12 Nisan Pazar günü az bulutlu ve açık, sıcaklık 14 derece.

13 Nisan Pazartesi günü parçalı bulutlu, sıcaklık 17 derece.

METEOROLOJİ’DEN TÜM YURT İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de yaptığı değerlendirmede, sıcaklıkların kuzeybatı kesimlerden başlayarak düşeceğini ve önümüzdeki üç gün boyunca yurdun büyük bölümünde yağışlı havanın etkili olacağını açıkladı. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görüleceği tahmin edilirken, bazı bölgelerde yağışların kuvvetli olabileceği bildirildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Yetkililer, özellikle Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Osmaniye çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek bölgelerinde çığ riski ve kar erimesine bağlı tehlikelere karşı uyarı yapıldı.