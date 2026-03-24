Haberler

Antalya'da Adalet Bakanı Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu teknikeri tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kaş ilçesinde, Tapu Müdürlüğünde görevli tekniker D.A, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını usulsüz olarak sorguladığı iddiasıyla tutuklandı. Şüpheli, sorgulama isteğini sosyal medya üzerinden tanıştığı birisinden aldığını öne sürdü.

Antalya'nın Kaş ilçesinde Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını usulsüz şekilde sorgulayan Tapu Müdürlüğünde görevli tekniker tutuklandı.

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorguladığı belirlenen Kaş Tapu Müdürlüğünde görevli D.A, Kaş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şüpheli, Kaş Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı tutuklandı.

Şüpheli, Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı'nda verdiği ilk ifadede, 3 yıldır Kaş Tapu Müdürlüğünde tapu teknikeri olarak görev yaptığını belirtti.

D.A, tapu müdürlüğündeki görevinin, işlem yapılan ve yapılacak dosyaların arşivlenmesi, kaydedilmesi ve taranması olduğunu dile getirdi.

Tapu kayıtlarını sorgulama yetkisinin olduğunu iddia eden şüpheli, "Kamuda yönetici pozisyonunda bulunan kişilerin tapu kayıtlarını sorguladınız mı?" sorusu üzerine sadece Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarının sorgulamasını yaptığını ileri sürdü.

Yaptığı sorgulamada, Bakan Gürlek üzerine sadece 4 taşınmaz olduğunu gördüğünü belirten şüpheli, şunları ifade etti:

"Sosyal medya üzerinden tanıştığım ve arkadaşlık kurduğum, isminin Ayşegül olduğunu fakat soy ismini net olarak bilmediğim şahıs beni sohbet esnasında kandırarak Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ait tapu kayıtlarını sorgulamamı istedi. Ben de Sayın Bakanımıza iftira atıldığını düşünerek tapu sorgusunu yaptım. Bu sorgulamalar esnasında psikiyatri sorunlarımdan dolayı kullandığım psikiyatri haplarından kaynaklı tapu sorgusu sonucunu Ayşegül isimli şahsa detaylı olmayacak şekilde sohbet esnasında gayriihtiyari ilettim. İsmini Ayşegül olarak bildiğim şahsın zorlama ve ısrarcı olarak davranması üzerine yaptım. Bu sorgulama işlemini bir anlık gaflet ile yaptım. Sorgulama sonuçlarını başka kişilerle paylaşanın Ayşegül isimli şahıs olduğunu düşünüyorum. Bu şahsın terör örgütü üyesi olduğunu sonradan düşündüm."

"Sosyal medya hesaplarını kapattı"

D.A, tapu bilgilerini başka kimseyle paylaşmadığını öne sürerek, "Ayşegül isimli şahsın bu bilgileri kendisine verdikten sonra benimle başkaca bir görüşmesi olmadı, sosyal medya hesaplarını kapattı. Tekrar iletişime geçemedim." ifadelerini kullandı.

Sorgulamalar nedeniyle herhangi bir menfaat elde etmediğini öne süren D.A, amir ya da çalışma arkadaşlarının sorgulamalardan haberinin olmadığını savundu.

Kaynak: AA / Talip Demirci
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

