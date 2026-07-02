10 yaşındaki çocuğu dövdü, adli kontrolle serbest kaldı

KONYA'da parkta başka çocuklarla tartışan M.A.A. (10), elinde kazmayla gelen babasının amcası H.A. tarafından öldüresiyle dövüldü. Olay cep telefonuyla görüntülenirken, gözaltına alınan H.A., adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Olay, Karatay ilçesinde bir evde meydana geldi. M.A.A., parkta başka çocuklarla tartıştığı iddiasıyla babasının amcası H.A. tarafından dövüldü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde elinde kazma olan H.A., kolundan tuttuğu M.A.A.'yı yere doğru itekleyip, havaya kaldırıyor. Bu sırada başı yer çarpan M.A.A. da başını tutuyor. "Seni öldürürüm" diyerek havaya kaldırdığı çocuğu yere fırlatan H.A., ardından M.A.A.'ya tokat atıyor. Korkan M.A.A. da "Tamam" diyerek cevap veriyor.

Görüntülerin medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri M.A.A.'ya şiddet uygulayan H.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., mahkemece adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Şiddete uğrayan M.A.A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı