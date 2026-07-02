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''Üzerindeki büyüyü kaldırıyorum'' demişti! Kane, çıktığı ilk maçta şov yaptı

''Üzerindeki büyüyü kaldırıyorum'' demişti! Kane, çıktığı ilk maçta şov yaptı
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Ganalı şaman Nana Bonsam, daha önce bir açıklama yaparak Harry Kane'e büyü yaptığını ve Gana ile oynanan maçta kötü oynayacağını dile getirmişti. Kane, Gana'ya karşı kötü bir performans sergilemiş, takımı da maçı kazanamamıştı. Bonsam, daha sonra bir açıklama daha yaparak Kane'in üzerindeki büyüyü kaldırdığını ifade etti. Gözlerin çevrildiği Harry Kane, çıktığı ilk maçta 2 gol atarak takımının Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 yenmesini sağladı ve üst tura çıkardı.

Ganalı şaman Nana Bonsam’ın, İngiliz yıldız Harry Kane’e büyü yaptığını ve Gana maçında kötü oynayacağını iddia etmesi futbol dünyasında geniş yankı uyandırmıştı. 

GANA MAÇINDA PERFORMANSIYLA DÖKÜLDÜ

Harry Kane, Gana karşısında etkisiz bir performans sergilemiş ve takımı da sahadan istediği sonuçla ayrılamamıştı. Nana Bonsam, Gana- İngiltere maçının ardından bir açıklama daha yaparak Kane üzerindeki büyüyü kaldırdığını söyledi ve "Kane'i serbest bırakıyorum, böylece İngiltere'nin bir sonraki maçında gol atabilecek." dedi. 

2 GOL ATTI, TAKIMINA TURU GETİRDİ

Gözlerin çevrildiği Harry Kane, büyünün bozulmasının ardından çıktığı ilk karşılaşmada adeta küllerinden doğdu. Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında muhteşem bir geri dönüşe imza atan yıldız forvet, rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Takımını 2-1’lik galibiyete taşıyan Kane, ülkesini üst tura uçurarak şamanın iddialarını bir kez daha manşetlere taşıdı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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