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"Serengeti'nin Kralı" Bob Junior, genç rakipleri tarafından öldürüldü

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'Serengeti'nin Kralı' Bob Junior, genç rakipleri tarafından öldürüldü

Tanzanya'da Serengeti Ulusal Parkı'nda yaşayan ve "Serengeti'nin Kralı" olarak bilinen 12 yaşındaki aslanın, bölgedeki diğer aslanlar ile girdiği mücadele sonrası öldüğü bildirildi.

Görkemli görünüşü nedeniyle "Serengeti'nin kralı" olarak anılan sevgili aslan Bob Junior, hakimiyet mücadelesinde üç genç rakip tarafından öldürüldü. Tanzanya Ulusal Parklar Müdürlüğünden yapılan açıklamada, turistlerin ilgi odağı olan, "Bob Junior" diye isimlendirilen 12 yaşındaki aslanın öldüğü belirtildi.

GENÇ ASLANLAR TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Açıklamada, aslanın, yaşam alanı için genç aslanlar ile girdiği mücadele sonucu öldüğü kaydedildi. Tanzanya'nın kuzeyinde bulunan Serengeti'de 3 ila 3 bin 500 aslanın yaşadığı tahmin ediliyor.

Tanzanya'da 12 yaşındaki aslan, genç aslanlar tarafından öldürüldü

Tanzanya'da 12 yaşındaki aslan, genç aslanlar tarafından öldürüldü

Kaynak: AA / Güncel

Tanzanya Güncel Haberler

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