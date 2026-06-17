CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan Devlet Bahçeli'ye Ziyaret

(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret eden CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Kürt meselesinin barışçıl çözümü konusundaki çabaları dolayısıyla şahsım ve vekili olduğum Diyarbakır adına teşekkürlerimi ilettim" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyaret etti.

Tanrıkulu, ziyarette ilişkin fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sayın Devlet Bahçeli'yle memleket meseleleri üzerine hasbihal ettik. Kürt meselesinin barışçıl çözümü konusundaki çabaları dolayısıyla şahsım ve vekili olduğum Diyarbakır adına teşekkürlerimi ilettim. Kabulü ve göstermiş olduğu ilgi için de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA