Haberler

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Şoförü Tahliye Edildi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Şoförü Tahliye Edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında yeni bir cinsel saldırı soruşturması başlatılırken, şoförü Suat Çelikcan itiraz üzerine tahliye edildi.

BOLU Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Tanju Özcan hakkında, belediye personeli Öznur Ç.'nin (33) savcılığa verdiği ek ifade sonrası tutuklanan Özcan'ın şoförü Suat Çelikcan, itirazın ardından tahliye edildi.

Şubat ayında 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında tutuklanıp Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında geçen hafta yeni bir soruşturma daha başlatıldı. Özcan'ın yargılandığı 'Tehdit' ve 'Şantaj' davasında mağdur olarak yer alan Bolu Belediyesi çalışanı Öznur Ç., Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Özcan hakkında yeni iddialarda bulunup şikayetçi oldu.

Öznur Ç., ek ifadesinde, Bolu Belediyesi'nde çalışmaya başladıktan yaklaşık 5-6 ay sonra Tanju Özcan'ın kendisinden hoşlandığını söylediğini öne sürüp, işten çıkarılma korkusuyla birden fazla kez Özcan'la görüştüğünü iddia etti. Öznur Ç., ilk başlarda Özcan'ın kendisini yanına oturtmaya çalıştığını ve fiziksel temasta bulunmak istediğini ileri sürerek, "Elimi tuttuğunda elini iterek odayı terk ediyordum. Bu durumlardan kimseye bahsedemedim, çünkü karşımda koskoca başkan vardı" dedi. Öznur Ç., söz konusu görüşmelere belediyeye ait kiralık araçlarla götürüldüğünü de söyledi. Konuyla ilgili ifade veren Tanju Özcan'ın şoförü Suat Çelikcan ise Öznur Ç.'yi birden fazla kez bir otele Tanju Özcan'ın yanına götürdüğünü belirtti.

Öznur Ç.'nin savcılığa verdiği ek ifadesinin ardından Tanju Özcan hakkında, 'Kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturmada Özcan aynı suçtan tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Özcan'ın şoförü Suat Çelikcan ise Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 18 Haziran'da tutuklandı. Öte yandan avukatın itirazını değerlendiren mahkeme kararının ardından Suat Çelikcan bu sabah tahliye edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti'ye geçti! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

CHP'den ayrılan belediye başkanı AK Parti'de! Rozetini Erdoğan taktı
'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım' deyip AVM denetlemeye kalktı

Ünvanını söyleyip AVM denetlemeye kalktı, savcılık hemen düğmeye bastı
Bomba iddia! Hacıosmanoğlu için seçim kararı kapıda: Yeni aday bile hazır

Hacıosmanoğlu için seçim kararı kapıda: Yeni aday bile hazır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nijerya'da Lassa ateşi nedeniyle ölenlerin sayısı 214'e yükseldi

Ülke dev bir mezarlığa döndü! Virüsün bilançosu korkunç boyutlarda
Özgür Özel grup toplantısı için kararını verdi

Özgür Özel grup toplantısı için kararını verdi
27 saattir her yerde aranıyordu! Kayıp çocuktan sevindiren haber

23 Nisan'da başkanlık koltuğuna oturmuştu! Kayıp çocuktan güzel haber
Dün kurak topraktı, bugün göl evi oldu

Dün kurak topraktı, bugün göl evi oldu
Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! Livakovic ve İrfan Can yolcu

İkisi içinde aynı karar çıktı!
Aleyna Kalaycıoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı

Anaokulunda infial yaratan görüntü! Şüpheli gözaltına alındı

Anaokulunda infial yaratan olay! Görüntü polisleri harekete geçirdi