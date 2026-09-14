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Tanju Özcan'ın "cinsel saldırı" suçundan yargılanmasına devam edildi

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"İcbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanmasının ardından Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında açılan "cinsel saldırı" davasının görülmesine devam edildi.

"İcbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanmasının ardından Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında açılan "cinsel saldırı" davasının görülmesine devam edildi.

Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına, dosyada tutuksuz yargılanan Özcan, farklı suçlardan tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, Özcan hakkındaki "şantaj" davasının, "cinsel saldırı" dosyasıyla birleştirilmesine yer olmadığına hükmetti.

Dosyayı esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak üzere Cumhuriyet Savcılığına gönderen heyet, duruşmayı erteledi.

Süreç

28 Şubat'ta Bolu Belediyesine yönelik operasyonda gözaltına alınan Özcan, "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığınca 3 Mart'ta belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

Aynı soruşturma kapsamında 4 Nisan'da "nitelikli dolandırıcılık" suçundan da tutuklama kararı verilen Özcan ayrıca, Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki "şantaj" davasının müştekilerinden Ö.Ç'nin, "Tanju Özcan tarafından cinsel saldırıya uğradığı" iddiasıyla şikayet dilekçesi vermesi üzerine "kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan açılan soruşturmada tutuklanmıştı.

Özcan'ın 29 Haziran'da görülen duruşmada ise bu suçtan tahliye edilmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA
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