Tanju Özcan: Akşener adayları dayattı ama Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ne kadar masum tartışılır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarak 6'lı Masa'dan ayrılması Ankara'da kulisleri hareketlendirirken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. CHP'li Özcan, "Akşener'in bir dayatması var ama burada bizim belediye başkanlarımızı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ne kadar masum o da tartışılır. Acaba bir sinyal verdikleri için mi sayın Akşener bu isimleri ortaya attı?" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın cuma günü yapılan 12. toplantısında masadaki liderlere İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın isimlerini aday olarak önerip tarihi bir rest çektikten sonra 6'lı Masa'dan ayrıldı.

AKŞENER'E DİKKAT ÇEKEN BİR İSİMDEN DESTEK GELDİ

4 partinin aksine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadığını ve dayatmalar yüzünden masadan ayrıldığını ifade eden Akşener'e ise dikkat çeken bir isimden destekleyici ifadeler geldi.

"MERAL AKŞENER ADAY DAYATMASINDA BULUNDU AMA..."

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan katıldığı canlı yayında Meral Akşener'in 5 lidere aday dayatmasında bulunduğunu ifade etti ancak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için de kritik iddialarda bulundu.

"İMAMOĞLU VE YAVAŞ NE KADAR MASUM TARTIŞILIR"

Özcan, "Akşener'in bir dayatması var ama burada bizim belediye başkanlarımız Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ne kadar masum o da tartışılır. Acaba bir sinyal verdikleri için mi sayın Akşener bu isimleri ortaya attı?" diye konuştu.

"İKİ BELEDİYE BAŞKANI ADAY OLMAK İÇİN PR ÇALIŞMALARI YAPTI"

Özcan sözlerine şöyle devam etti; "Bütün Türkiye biliyor, iki belediye başkanının da bir buçuk yıldır cumhurbaşkanı adayı olmak için değişik PR çalışmaları yaptığını. Bunu sadece kimse dillendiremiyor. Bunu sayın genel başkanımız da biliyor, sayın Akşener de biliyor. Değişik PR çalışmaları yaptılar. Ben sayın Akşener'in durup dururken bu iki ismi ortaya atmış olabileceğini düşünmüyorum. Hem sayın genel başkanımız aday deyip hem de sağda solda PR çalışmaları yapılmasını da çok ahlaki bulmadığımı söylemek istiyorum."