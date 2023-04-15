Taner Yıldız hastaneden taburcu edildi

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, beyine pıhtı atma şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Bir haftalık tedavinin ardından sağlığına kavuşan Yıldız, taburcu edildi.

BEYNİNE pıhtı atma şüphesiyle bir hafta önce hastaneye kaldırılan eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, taburcu edildi.

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, 8 Nisan akşamı rahatsızlandı. Beynine pıhtı atma şüphesiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız, nöroloji bölümünde bir hafta tedavi gördü. Sağlığına kavuşan Yıldız, bugün, sabah saatlerinde taburcu edildi.