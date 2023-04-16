Erdoğan'ın, "Harran Üniversitesi'ni kim yaptı?" sözlerine CHP'li Tanal'dan yanıt: 1992'de AK Parti diye bir parti yoktu

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanlıurfa'da "Kardeşlerim, Harran Üniversitesi'ni kim yaptı? Ötekiler sadece konuşmayı bilir. Biz ise söylediğimiz her şeyi yapmayı namus borcu olarak biliyoruz" diye konuşmasına tepki gösterdi. Tanal, "Harran Üniversitesi, 11 Temmuz 1992 yılında kuruldu. Harran Üniversitesi varken AKP diye bir parti yoktu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da deprem konutları temel atma törenini katıldı. Erdoğan konuşmasının bir bölümünde, "Kardeşlerim, Harran Üniversitesi'ni kim yaptı? Ötekiler sadece konuşmayı bilir. Biz ise söylediğimiz her şeyi yapmayı namus borcu olarak biliyoruz" dedi.

CHP'Lİ TANAL'DAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SERT TEPKİ

CHP'nin Şanlıurfa milletvekili adayı olan Mahmut Tanal, Erdoğan'ın sözlerini Twitter hesabı üzerinden, konuşmanın o bölümünü de paylaşarak tepki gösterdi. Tanal, Harran Üniversitesi'nin kurulduğu yılda AK Parti'nin olmadığını söyledi.

"HARRAN ÜNİVERSİTESİ VARKEN AK PARTİ YOKTU"

Tanal'ın açıklaması şöyle: "Şanlıurfa mitinginde konuşan Erdoğan, Harran Üniversitesi'ni biz kurduk diyor. Harran Üniversitesi, 11 Temmuz 1992 yılında kuruldu. Harran Üniversitesi varken AKP diye bir parti yoktu! Ne iş Recep Tayyip Erdoğan? Şanlıurfalı hemşerilerim bunların dediklerine inanmayın."