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Tan Taşçı, Burdur'da trafik kazası geçirdi

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Kazayı görenlerin ihbarı üzerine polis, sağlık ekipleri ve itfaiye bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerinde gelerek yaptığı çalışmalar sonucunda araçta sıkıştığı yerden çıkarılan ve hafif yaralı olan Tan Taşçı, Taşçı'nın menajeri Kayahan ve yanlarında bulunan Mahmut Emre, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif yaralanan, hayati tehlikelerinin olmadığı belirtilen Tan Taşçı'nın ve diğer iki yaralının tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine polis, sağlık ekipleri ve itfaiye bölgeye sevk edildi.

<a class='keyword' href='/tan-tasci/' title='Tan Taşçı Haberleri, Tan Taşçı Haberi, Tan Taşçı Haber'><strong>Tan Taşçı</strong></a>, Burdurda trafik kazası geçirdi Ünlü şarkıcının sağlık durumu

ARAÇTA SIKIŞAN TAN'I İTFAİYE ÇIKARDI

İtfaiye ekiplerinin olay yerinde gelerek yaptığı çalışmalar sonucunda araçta sıkıştığı yerden çıkarılan ve hafif yaralı olan Tan Taşçı, Taşçı'nın menajeri Kayahan ve yanlarında bulunan Mahmut Emre, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

<a class='keyword' href='/tan-tasci/' title='Tan Taşçı Haberleri, Tan Taşçı Haberi, Tan Taşçı Haber'><strong>Tan Taşçı</strong></a>, Burdurda trafik kazası geçirdi Ünlü şarkıcının sağlık durumu

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU

Hafif yaralanan, hayati tehlikelerinin olmadığı belirtilen Tan Taşçı'nın ve diğer iki yaralının tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Magazinkolik / Güncel

Bucak Devlet Hastanesi Tan Taşçı İtfaiye Güncel Haberler

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