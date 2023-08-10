Tan Taşçı, Burdur'da trafik kazası geçirdi

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine polis, sağlık ekipleri ve itfaiye bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerinde gelerek yaptığı çalışmalar sonucunda araçta sıkıştığı yerden çıkarılan ve hafif yaralı olan Tan Taşçı, Taşçı'nın menajeri Kayahan ve yanlarında bulunan Mahmut Emre, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif yaralanan, hayati tehlikelerinin olmadığı belirtilen Tan Taşçı'nın ve diğer iki yaralının tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi.