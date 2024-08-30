Üye Girişi
Haberler

Tan Taşçı, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında şarkılarını seslendirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tan Taşçı, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında sevilen şarkılarını Ankaralı müzikseverler için seslendirdi. Konserde Taşçı'ya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş çiçek takdim etti.

Tan Taşçı, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında sevilen şarkılarını Ankaralı müzikseverler için seslendirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) Atatürk Orman Çiftliği'nde düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Taşçı, "Türk" şarkısıyla başladığı konserde, sevilen parçalarını alanı dolduran sevenleri için seslendirdi.

İzleyenlerin de şarkılara eşlik ettiği konserde Taşçı'ya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çiçek takdim etti.

"Daha canlı kutlamaya devam edeceğiz"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konser öncesinde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin değerlerine vurgu yaptı.

"İnşallah bu bayrak sonsuza kadar bu topraklar üzerinde dalgalanacak." diyen Yavaş, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'yi gençlere emanet ettiğini hatırlattı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemine vurgu yapan Yavaş, "Bu zafer bizim için çok önemli bir zafer. Elbette kutlayacağız. Kutlamak istemeyenlere, yok sayanlara inat, daha canlı kutlamaya devam edeceğiz." dedi.

Konuşmasının son bölümünde, "Türk'üm" demenin ırkçılık olarak görülmeye başlandığını belirten Yavaş, şunları kaydetti:

"Hangi millet, kendi ismiyle övünmekten gocunabilir? Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ne mutlu Türk'üm diyene' sözünü unutturmaya çalışanlara inat, bizler bu ülkenin bağımsızlığına, özgürlüğüne ve Cumhuriyet'ine sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş Tan Taşçı Kültür Müzik Kültür Sanat Politika Güncel Haberler

Atatürk'e dua etti! Ali Erbaş tepkilerin ardından geri adım attı

Atatürk'e dua etti! Ali Erbaş tepkilerin ardından geri adım attı

 İşte metrobüs şoförünün ifadesi! Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş

İşte metrobüs şoförünün ifadesi! Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş

 Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız

Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız
Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler

Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
31 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi Rüyada askerde olduğunu görmek Rüyada yumurta toplamak ne anlama gelir? Fenerbahçe Alanyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Alanya geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe Alanyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! FB Alanyaspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Inter Atalanta maçı CANLI izle! (HD) Inter Atalanta maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fenerbahçe Alanyaspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) FB Alanyaspor maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (FENERBAHÇE ALANYASPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Rüyada birinin öldüğünü görmek ne anlama gelir? Rüyada hamile olduğunu görmek Haftalık çalışma saatleri kısalacak mı?
title