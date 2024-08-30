Tan Taşçı, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında şarkılarını seslendirdi

Tan Taşçı, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında sevilen şarkılarını Ankaralı müzikseverler için seslendirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) Atatürk Orman Çiftliği'nde düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Taşçı, "Türk" şarkısıyla başladığı konserde, sevilen parçalarını alanı dolduran sevenleri için seslendirdi.

İzleyenlerin de şarkılara eşlik ettiği konserde Taşçı'ya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çiçek takdim etti.

"Daha canlı kutlamaya devam edeceğiz"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konser öncesinde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin değerlerine vurgu yaptı.

"İnşallah bu bayrak sonsuza kadar bu topraklar üzerinde dalgalanacak." diyen Yavaş, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'yi gençlere emanet ettiğini hatırlattı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemine vurgu yapan Yavaş, "Bu zafer bizim için çok önemli bir zafer. Elbette kutlayacağız. Kutlamak istemeyenlere, yok sayanlara inat, daha canlı kutlamaya devam edeceğiz." dedi.

Konuşmasının son bölümünde, "Türk'üm" demenin ırkçılık olarak görülmeye başlandığını belirten Yavaş, şunları kaydetti:

"Hangi millet, kendi ismiyle övünmekten gocunabilir? Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ne mutlu Türk'üm diyene' sözünü unutturmaya çalışanlara inat, bizler bu ülkenin bağımsızlığına, özgürlüğüne ve Cumhuriyet'ine sahip çıkmaya devam edeceğiz."