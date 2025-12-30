Haberler

Eski ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, BM Daimi Temsilci Yardımcısı olarak göreve başladı

Güncelleme:
Eski Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ABD Senatosu'nun onayı sonrası Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı olarak yemin edip görevine başladı. Bruce'un atanması, Trump'ın 'Önce Amerika' dış politika gündeminin ilerletilmesi amacıyla atanan üst düzey liderlik ekibini tamamladı.

BİRLEŞMİŞ Eski ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı olarak resmen göreve başladı.

ABD Senatosu'ndaki onaydan sonra Bruce, yemin ederek resmi ünvanını aldı.

ABD'nin BM Daimi Temsilciliği internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Büyükelçi Bruce'un onaylanmasıyla, Başkan Donald Trump'ın 'Önce Amerika' dış politika gündemini ilerletmek ve küresel kuruluşta kapsamlı reformlar gerçekleştirmek üzere atadığı üst düzey liderlik ekibi tamamlanmış oldu." ifadeleri paylaşıldı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz da sosyal medya hesabından, Bruce'u "Amerikan çıkarlarının ateşli bir savunucusu" olarak niteleyerek birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini yazdı.

Trump, 9 Ağustos'ta o zamanki Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce'u Washington yönetiminin BM'deki Daimi Temsilci Yardımcısı olarak aday gösterdiğini duyurmuştu.

