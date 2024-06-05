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Talas'ta Ressam Hasan Bağdaş'ın Sergisi Açıldı

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Talas Belediyesi fuaye alanında ressam Hasan Bağdaş'ın 'Avustralya'dan Anadolu'ya' temalı yağlı boya sergisi açıldı. Açılışa Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı ve sanatseverler katıldı. Yalçın, belediyeciliğin kültür ve sanatı da önemsediğini belirtti.

Talas'ta ressam Hasan Bağdaş'ın yağlı boya çalışmalarından oluşan " Avustralya'dan Anadolu'ya" temalı sergisi açıldı.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre belediye fuaye alanındaki serginin açılışına Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve sanatseverler katıldı.

Açılışta konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediyeciliğin yalnızca yol, su, elektrik yapmaktan ibaret olmadığını belirterek, "İnsanın zihin ihtiyacı da var. Onları da tatmin etmek adına kültür ve sanatta güzel işler yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ressam Hasan Bağdaş ile 15 yıl önce tanıştıklarını aktaran, Yalçın, şunları kaydetti:

"Kendisiyle Büyükşehir Belediyesinde yolumuz kesişti. Tanıştıktan sonra Sarız nere, Avustralya nere diye muhabbetimiz başladı. Avustralya'da güzel sanatlar okumak, oradan mezun olmak, ülkenin çeşitli yerlerinde bugünküyle birlikte 28 sergi yapmak, sonra uluslararası düzeyde 15 ülkede sergi açmak, Anadolu topraklarından yetişmiş güzel bir insanın, uluslararası bir ressamın başarısı hakikaten göz ardı edilemez. Eline, gönlüne sağlık."

Konuşmanın ardından Bağdaş, sergide yer alan tablolar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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