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Talas'ta Kurbanlık Hayvan Satışı İçin Başvurular Başladı

Talas'ta Kurbanlık Hayvan Satışı İçin Başvurular Başladı
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Talas Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvan satışı yapmak isteyen besiciler için başvuru sürecini başlattı. Kurbanlık hayvan satışı eski stadyumda gerçekleştirilecek ve başvurular 16 Mayıs'a kadar alınacak.

Talas Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvan satışı yapmak isteyen besiciler için başvuruların başladığını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Talas'ta kurbanlık hayvan satışı, Reşadiye Mahallesi'ndeki eski stadyumda yapılacak.

Kurban satış yeri almak isteyen besiciler için 16 Mayıs Cuma gününe kadar yapılacak başvuruların ardından 20-23 Mayıs tarihleri arasında yerler kura çekilerek belirlenecek. Kurban pazarından yer almak isteyenler, Talas Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne başvuru yapabilecek.

Öte yandan, Talas'ta kurban kesim yerleri de Reşadiye'deki Kurban Pazarı'nın yanı sıra Mevlana Mahallesi Salı Pazarı, Yenidoğan Mahallesi Perşembe Pazarı ve Harman Mahallesi Cemil Baba Pazarı olarak belirlendi.

Belirlenen yerlerin dışında kurban satışı ve kesimine izin verilmeyeceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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