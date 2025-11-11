Talas Belediyesi'nden Okullara Dezenfeksiyon Çalışması

Kayseri'de Talas Belediyesi, ara tatilde ilçe genelindeki okullara yönelik detaylı hijyen ve dezenfeksiyon çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitim kurumlarının tatile girmesiyle Talas Belediyesi temizlik ekipleri, okulların kazan daireleri başta olmak üzere tuvaletler, lavabolar ve sınıflar ile koridorlarda dezenfekte ve hijyen çalışması gerçekleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, okullarda yaptıkları temizlik faaliyetlerine ara vermeden devam ettiklerini belirtti.

Ara tatille beraber ilçedeki tüm okullarda temizlik çalışması başlattıklarını aktaran Yalçın, "Geleceğimiz olan yavrularımızın daha sağlıklı ve temiz ortamda eğitim almalarını sağlamak amacıyla pürdikkat çalışıyoruz. Şimdi de ara tatille yine temizlik başta olmak üzere hijyen, dezenfeksiyon ve haşere ilaçlama çalışmalarına başladık." ifadelerini kullandı.