Haberler

Talas Belediyesi'nden Okullara Dezenfeksiyon Çalışması

Talas Belediyesi'nden Okullara Dezenfeksiyon Çalışması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Talas ilçesinde, ara tatilde okullarda hijyen ve dezenfeksiyon çalışmaları başlatıldı. Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, öğrencilerin sağlıklı bir ortamda eğitim alması için temizlik çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Kayseri'de Talas Belediyesi, ara tatilde ilçe genelindeki okullara yönelik detaylı hijyen ve dezenfeksiyon çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitim kurumlarının tatile girmesiyle Talas Belediyesi temizlik ekipleri, okulların kazan daireleri başta olmak üzere tuvaletler, lavabolar ve sınıflar ile koridorlarda dezenfekte ve hijyen çalışması gerçekleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, okullarda yaptıkları temizlik faaliyetlerine ara vermeden devam ettiklerini belirtti.

Ara tatille beraber ilçedeki tüm okullarda temizlik çalışması başlattıklarını aktaran Yalçın, "Geleceğimiz olan yavrularımızın daha sağlıklı ve temiz ortamda eğitim almalarını sağlamak amacıyla pürdikkat çalışıyoruz. Şimdi de ara tatille yine temizlik başta olmak üzere hijyen, dezenfeksiyon ve haşere ilaçlama çalışmalarına başladık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Bahis skandalında bomba iddia: Tutuklanan hakemin işlem hacmi 50 milyon TL çıktı

Tutuklanan hakemin işlem hacmi inanılır gibi değil
Belediye işçisinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler 'Ölümün de hayırlısı' demeden edemedi

Görüntüyü izleyenler "Ölümün de hayırlısı" demeden edemedi
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Jackie Chan öldü iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek ortaya çıktı

Ölüm haberi ortalığı karıştırdı! Meğerse gerçek bambaşkaymış
Ege'nin incisini sel aldı! Sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Ege'nin İncisi sular altında! Sel gündelik yaşamı felç etti
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
Metehan Baltacı'dan bahis skandalı hakkında açıklama

Bahis oynadığı öne sürülen Galatasaray'ın yıldızı suskunluğunu bozdu
Bahis skandalında çarpıcı tablo! Bu takımın 31 futbolcusundan 18'i bahis oynamış

Çarpıcı tablo! Bu takımın neredeyse tamamı bahis oynamış
Attığı golün ardından ağlamıştı! Bahis oynadığı iddia edilenlerin arasında o da var

Attığı gol sonrası ağlamıştı! Bahis listesinde onun da ismi var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.