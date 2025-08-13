Talas Belediyesi'nden Acil Durum Konteynerleri

Talas Belediyesi ilçenin üç büyük mahallesine acil durum konteyneri yerleştirdi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yazılı açıklamasında, deprem gerçeğine karşı hazırlıklı olmanın önemine vurgu yaptı.

Ülkede yaşanan son sarsıntının, depremle yaşamayı öğrenmeleri ve her an hazırlıklı olmaları gerektiğini bir kez daha gösterdiğini belirten Yalçın, "İlçemizin farklı noktalarına yerleştirdiğimiz acil durum konteynerlerimizle afet anında vatandaşlarımızın ihtiyaç duyacağı kurtarma, barınma, gıda ve hijyen gibi temel ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Mevlana, Bahçelievler ve Yenidoğan gibi mahallelerin merkezi bölgelerine konumlandırılan konteynerlerin her an kullanılabilecek şekilde hazır olduğunu kaydeden Yalçın, önceliklerinin nüfus yoğunluğu yüksek bölgelerde vatandaşların güvenliğini en üst düzeyde sağlamak olduğunu aktardı.

Konteynerlerde, battaniye, su, temel gıda, ilk yardım çantası, hijyen malzemeleri ve el feneri gibi birçok ekipmanın yer aldığını anlatan Yalçın, projenin diğer belediyelere de örnek olabileceğini ifade etti.

Yalçın, konteyner sayısının artırılacağını sözlerine ekledi.