Talas Belediyesi ile Güney Kore'nin Geumsan Şehri Kardeş Şehir Protokolü İmzaladı

Kayseri'nin Talas Belediyesi ile Güney Kore'nin Geumsan şehri arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Talas Belediyesi ile Geumsan arasında yürütülen kardeş şehir ilişkileri, imzalanan protokol ile resmiyet kazandı.

İki şehir arasındaki sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkileri canlandıracak protokole Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile Geumsan Belediye Başkanı Beom-İn Park imza attı.