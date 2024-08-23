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Talas Belediyesi Espor ve İnovasyon Merkezi'nde Yeni Dönem Kursları Devam Ediyor

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Talas Belediyesi Espor ve İnovasyon Merkezi'nde robotik kodlama, arduino, modelleme ve baskı alanlarında verilen kurslar hakkında bilgi alan Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, öğrencilerle bir araya geldi.

Talas Belediyesinin Espor ve İnovasyon Merkezi'nde yeni dönem kurslar sürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, merkezde eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.

İlkokul ve ortaokul öğrencileriyle bir araya gelen Yalçın, robotik kodlama, arduino, modelleme ve baskı alanlarında verilen kurslarla ilgili yetkililerden bilgiler aldı.

Çocuklarla yakından ilgilenen Yalçın, her birinden öğrendikleri çalışmaları anlatmalarını istedi.

Robotik kodlama, arduino ile modelleme ve baskı alanlarında geleceğin yeteneklerini yetiştirdiklerini belirten Yalçın, tüm öğrencilere başarılar diledi.

Kaynak: AA / Güncel

Talas Belediyesi Mustafa Yalçın Talas Eğitim Teknoloji Güncel Haberler

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