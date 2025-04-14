Milli Eğitim Bakanı Tekin: Okullardaki protestoları politik görüyorum

Bakan Tekin'den okullarda başlayan protestolarla ilgili ilk yorum
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Avukatları harekete geçmişti! Mahkemeden İmamoğlu kararı
İsrail ve Yunanistan'ı alarma geçiren telefon görüşmesi

Erdoğan ile Trump arasındaki görüşme 2 ülkeyi alarma geçirdi
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranı netleşmeye başladı

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli gibi

Talas Belediye Başkanı Yalçın, Şuşa'da Temaslarda Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Azerbaycan'daki kardeş şehir Şuşa'da temaslarda bulunarak Vali Aydın Kerimov ile bir araya geldi. Yalçın, Talas'ta gerçekleştirilen projelerin kataloğunu hediye etti ve Şuşa'nın özgürlüğü için duyduğu gururu ifade etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Azerbaycan programının ikinci gününde Kayseri'nin kardeş şehri Şuşa'da temaslarda bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hulusi Akar ve Sayın Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül ile Şuşa temaslarında bulunan Yalçın ilk olarak Şuşa Valisi Aydın Kerimov'u ziyaret etti.

Yalçın, Vali Kerimov'a, Azerbaycan Kardeşlik Parkı, Şuşa Evi, İsa Bulağı, Karabağ katliamı anma programları gibi Talas'ta gerçekleştirilen hizmet ve yatırımları içeren kataloğu hediye ederken, şunları kaydetti:

"Kayserimizin kardeş şehri Şuşa'da bulunmaktan çok mutluyuz. Uzun yıllar Ermeni işgalinde kalan bu güzel Türk şehrini gezerken hem çok duygulandık hem de gururlandık. Çok şükür ki Şuşa şimdi özgür. Bizi sıcak şekilde karşılayan ve en güzel şekilde misafir eden Valimiz Aydın Kerimov'a çok teşekkür ediyorum. Biz de geçen yıl kendisini Talas'ta ağırlamıştık. Karşılıklı iyi ilişkiler bu şekilde devam edecek inşallah."

Ziyarette Vali Kerimov da Yalçın'a, sadece Şuşa'da yetişen ve şehrin simgesi olan Har-ı Bülbül çiçeğinin yer aldığı bir plaket takdim etti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.