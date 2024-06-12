Üye Girişi
Haberler

Talas Belediye Başkanı, Damızlık Köyü Şehit Piyade Onbaşı Ahmet Dursun Ortaokulu öğrencilerini ağırladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Sarız ilçesindeki Damızlık Köyü Şehit Piyade Onbaşı Ahmet Dursun Ortaokulu öğrencilerini belediyede ağırladı. Yalçın, öğrencilere belediyenin görevleri ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi ve birimleri gezdirdi. Minik ziyaretçilere çeşitli hediyeler verildi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri merkeze en uzak yerleşim yeri olan Sarız ilçesindeki Damızlık Köyü Şehit Piyade Onbaşı Ahmet Dursun Ortaokulu öğrencilerini ağırladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Yalçın, makamında ağırladığı Türkçe öğretmeni Büşra Ünsal ve beşinci sınıf öğrencileriyle sohbet etti.

Belediyenin görevleri ve faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Yalçın, daha sonra belediye hizmet binasında yer alan birimleri gezdirerek çalışmaları anlattı.

Yalçın, öğrencileri ve öğretmeni belediyede ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Yalçın, minik ziyaretçilerine çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Yalçın Ahmet Dursun Kayseri Onbaşı Piyade Sarız Talas Yerel Haberler Güncel Haberler

Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz

Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz

 ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu

ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu

 Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü

Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü

 Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, adliyeden tespih sallayarak çıktı

Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, adliyeden tespih sallayarak çıktı
title