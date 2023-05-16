Taksim Meydanı'nda 'İsimsiz Heykel' tartışması

-TAKSİM'de Atatürk Kültür Merkezi'nin hemen yanına yapılan 'İsimsiz Heykel' tartışmalara neden oldu. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, "Taksim Meydanı'na yapılan bu rezalet anında durmalı" açıklamasında bulundu. Eserin tasarımcısı mimar Semih Eskicioğlu ise "Kapalı bir heykel yapıldığında içinde böyle bir strüktür olacaktı, aslında uzaktan bakıldığında tamamen mütevazi, kaybolabilen bir eser olması. Bence her şey zaten eleştirilmelidir ama eleştirinin bir bilgiye dayalı olması gerekir" dedi.

Sanatseverleri yenilenen yüzüyle karşılayan Atatürk Kültür Merkezi'nin mimarisini kalıcı sanat eserleri ile zenginleştirmek amacıyla geçen yıl nisan ayında Heykel Yarışması düzenlendi. Duayen isimlerden oluşan jürinin değerlendirmeleri sonucunda da yarışmayı kazanan sanatçı, iç mimar ve tasarımcı Semih Eskicioğlu oldu. Yarışma şartnamesinde belirtilen çevre ile uyum, yenilikçi yaklaşım, mimari ile kesin diyaloga girmesi gibi kriterleri karşılayan eser, geçtiğimiz hafta tam haliyle Atatürk Kültür Merkezi'nin hemen yanına yapıldı. Esere İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'tan tepki geldi. Polat, "Taksim Meydanı'na yapılan bu rezalet anında durmalı" diyerek tepki gösterdi. Vatandaşlardan kimi eseri anıt mezara benzetirken kimi de inşaatın demir iskelesine benzetti.

"ESERİN HİKAYESİNE, YARIŞMANIN KONUSUNA UYGUN YAKLAŞTIM"

"SES DALGALARI METAFORİK OLARAK DALGALANDIRIYOR"

"HİKAYEYE DAYANARAK YAKIŞTIRILMAMASINI TERCİH EDERİM"

"BİR SANATÇININ YAPTIĞI ESERE SAYGI DUYMAK GEREKİYOR"