Taksim Meydanı'nda Atatürk'ü anma töreni

Taksim Meydanı'nda Atatürk'ü anma töreni
Güncelleme:
TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 87'nci yıl dönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle anıldı.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 87'nci yıl dönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle anıldı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla araçlarından inenler saygı duruşunda durarak Atatürk'ü andı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 87'nci yıldönümünde Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle anıldı. İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen törene, İstanbul Valisi Davut Gül, 1'inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan vekili Nuri Aslan, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topçu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel, kaymakamlar, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları üyeleri katıldı. Saat 08.55'de başlayan törende, İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan vekili Nuri Aslan sırasıyla Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu. Protokol çelenklerinin konulmasının ardından baro, siyasi parti ve çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri de sırayla anıta çelenk koydu. Tören, Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından sona erdi.

09.05'TE HAYAT DURDU

Törenin ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde Taksim Meydanı'nda hayat durdu. Sirenlerin çalmasıyla araçlarından inenler ve yürüyenler saygı duruşuna geçerek Ulu Önder Atatürk'ü andı. Bazıları ise göz yaşlarına hakim olamadı.

