İstiklal Caddesi'nde güvenlik önlemleri arttırıldı

Taksim'de yeni yıla saatler kala İstiklal Caddesi'nde hareketlilik başladı. Polis ekipleri, İstiklal Caddesi ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler, metrodan çıkanlara ve caddeye gelenlere üst ve çanta araması yaptı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde çok sayıda sivil ve resmi polis ekipleri, olumsuzluklara karşı önlem aldı.