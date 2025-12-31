Haberler

İstiklal Caddesi'nde güvenlik önlemleri arttırıldı

Güncelleme:
Yeni yıla saatler kala Taksim İstiklal Caddesi'nde geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri caddeye girmek isteyenleri üst aramasından geçirerek olumsuzluklara karşı tedbir aldı.

YENİ yıla saatler kala Taksim İstiklal Caddesi'nde geniş güvenlik önlemleri alındı. Kutlamalar öncesi cadde ve çevresinde görevlendirilen polis ekipleri, İstiklal Caddesi'ne girmek isteyen kişilere üst araması yaptı.

Taksim'de yeni yıla saatler kala İstiklal Caddesi'nde hareketlilik başladı. Polis ekipleri, İstiklal Caddesi ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler, metrodan çıkanlara ve caddeye gelenlere üst ve çanta araması yaptı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde çok sayıda sivil ve resmi polis ekipleri, olumsuzluklara karşı önlem aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

