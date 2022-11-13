"Taksim'deki bombalı saldırı" başlığıyla paylaşılan videonun 2016 yılına ait olduğu ortaya çıktı

İstanbul İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı gerçekleştirildi. 6 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın ardında sosyal medyada, canlı bombaya ait bir video dolaşıma sokuldu. "Taksimde patlama" başlığıyla paylaşılan videonun 2016 yılında yaşanan patlamaya ait olduğu ortaya çıktı.

İstanbul İstiklal Caddesi'nde yaşanan bombalı saldırı Türkiye'yi derinden sarstı. 6 kişinin hayatını kaybettiği patlamadan onlarca insan da yaralandı. Birçok resmi merciden olayla ilgili açıklamalar gelirken, asılsız görüntülerle panik ve korkuya sebebiyet verilmemesi konusunda halk uyarıldı.

VİDEO 2016 YILINA AİT

Twitter'da dolaşıma giren patlamanın canlı bombadan kaynaklandığını gösteren bir video infial yarattı. Yabancı bir sosyal medya kullanıcısının, "Türkiye'nin merkezinde #Istanbul patlamanın ardından en az 4 ölü. Bomba patlaması gibi görünüyor" başlığıyla paylaştığı videonun, tersine arama yapıldığında 2016 yılında yaşanan patlamaya ait olduğu görülüyor.

Paylaşıma gelen yorumlarda da patlamanın 2016 yılına ait olduğu bilgisi yer alıyor.

Videoya dikkatli bakıldığında patlamanın yaşandığı alandaki mağaza isimleri, bugünkü yaşanan patlama yeriyle aynı değil. 19 Mart 2016 yılında yaşanan patlamada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 36 kişi yaralanmıştı. İşte 2016 yılında patlamanın yaşandığı yer.

2016 yılındaki patlamanın olduğu yer

13 Kasım 2022'deki patlamanın olduğu yer