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Taksim'de tekme ve yumruklar havada uçuştu

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Yeni yıl kutlamaları sırasında Taksim'de bir eğlence mekanında 2 müşteri arasında kavga çıktı. Mekanda çalışanlar buradan çıkan müşterilere tekme ve tokatlarla saldırdı. Aynı dakikalarda yine İstiklal Caddesi'nde iki grup tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

Yeni yıl kutlamalarının yapıldığı Taksim'de eğlence mekanından çıkan iki kişi, tekme ve yumruklarla saldırıya uğradı. Aynı dakikalarda iki grup arasında yaşanan bir başka kavgaya ise polis müdahale etti.

İstiklal Caddesi Kurabiye Sokak'ta saat 02.00 sıralarında eğlence mekanından çıkışta oradaki çalışanlarla iki müşteri arasında tartışma çıktı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü.

Taksim'de tekme ve yumruklar havada uçuştu

Mekanda çalışanlar buradan çıkan müşterilere tekme ve tokatlarla saldırdı. Yere düşen kişiler, uzun süre tekmelerin hedefi oldu. Kavga saldırganların uzaklaşması ile sona erdi.

Taksim'de tekme ve yumruklar havada uçuştu

KAVGAYA POLİS MÜDAHALE ETTİ

Aynı dakikalarda yine İstiklal Caddesi'nde bir başka kavga çıktı. İki grup tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Kavgaya oradaki polis ekipleri müdahale etti. Kavgaya karışanlar gözaltına alındı. Yaşanan kavgalar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Taksim'de tekme ve yumruklar havada uçuştu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıMGk:

Sultan Mehmet bu ayyaşlar için mi fethetti bu şehiri.. Çanakkale de onca şehit şu ayyaşlar için mi verildi

Yorum Beğen129
Yorum Beğenme22
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Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

Ben o kadar Akparti gençlik söyledim.. İçki içmeyin, yeni yıl eğlenceden uzak durun. Buyrun işte! Kemalist kardeşlerimiz bile daha Medeni kutlama yapıyor. Bizler ne zaman Kemalistler gibi medeni eğlenceler yapacağız? :((((((

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme58
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Haber YorumlarıMGk:

Naci Büyakkal sen bir kemalistsin belli içmemişsin ayıksın ama olmaz içmeyen kemalist namazsız Müslüman gibidir atılırsın hor görülürsün yapma

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıOsman YILDIRIM:

Yiyin birbirinizi size anca bu yakışır ??

Yorum Beğen19
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Haber YorumlarıJY:

SULTAN MEHMET'İNİZİ SKYM.

Yorum Beğen0
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Haber YorumlarıAhmet Uzturk:

alkolün etkileri

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme2
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