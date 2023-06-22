Taksim'de dilenci operasyonu: Ayakkabı tabanından 902 lira para çıktı

Taksim'de zabıta ekiplerinin yürüttüğü operasyonda 16 dilenciye para cezası uygulanırken, dilendirilen 24 çocukta Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Çalışmalarda bir dilencinin ayakkabı tabanından da 902 lira para çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri Kurban Bayramı öncesi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde dilencilik faaliyetlerinin önüne geçilmesi için uygulama yaptı. Yapılan çalışmalarda 16 dilenciye para cezası uygulanırken, dilendirilen 24 çocuk ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

PARAYI AYAKKABISININ TABANINDA SAKLADI

Yapılan çalışmalarda, kimliği tespit edilemeyen yabancı uyruklu dilenciye arama yapıldı. Arama sırasında dilencinin ayakkabısının tabanına açılan bir delik içerisinden 902 lira para çıktı. Öte yandan 2023 yılı içerisinde dilencilere yönelik yaklaşık 2 milyon Türk lirası ceza işlem uygulanırken, 3 bin 595 dilenciye işlem yapıldı.