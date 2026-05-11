Eyüpsultan'de taksicinin boynuna ip geçirilerek gasbedildiği anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı

EYÜPSULTAN'da taksi şoförü Gökhan A. (29), uyuşturucu satın almak için yanına gittiği iddia edilen M.Y. (20) ve Y.B.K. (19) tarafından darbedildikten sonra gasbedildi. Şüphelilerin taksi şoförünün boynuna ip geçirerek darbettiği anlar araç kamerasına yansırken şüphelileri yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Öte yandan şüphelilerin taksiciyi gasbetmeye çalıştığı sırada çevredekilerin müdahalesiyle kaçmak zorunda kaldığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay, 8 Mayıs Cuma günü saat 21.00 sıralarında Karadolap Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 TEJ 82 plakalı taksinin şoförü Gökhan A., uyuşturucu satın almak için daha öncede telefonda görüştüğü şüphelilerin yanına gitti. Ön koltuğa binen satıcı, taksi şoförü Gökhan A. ile önce tokalaştı ardından sohbet ederek oyaladı.

BOYNUNA İP GEÇİRDİ

Bu sırada arkadan taksiye binen diğer şüpheli, şoförün boynuna ip geçirdi. Ardından iki şüpheli taksici Gökhan A.'ya yumruklarla saldırdı. Uyuşturucu madde etkisinde oldukları öne sürülen iki şüpheli, önce darbettikleri taksiciyi gasbederek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Gökhan A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Hastaneye kaldırılan şoför Gökhan A.'nın tedavisi sürüyor.

UYUŞTURUCU SATIN ALMAK İÇİN GİTMİŞ

Olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, araç içi güvenlik kamerasını inceleyerek şüpheliler M.Y. ve Y.B.K.'nın kimliğini tespit etti. Gökhan A.'nın daha önceden telefonla konuşarak anlaştığı şüpheliler ile uyuşturucu satın almak için buluştuğu ancak taraflar arasından para anlaşmazlığı çıkması üzerine olayın gerçekleştiği tespit edildi.

OLAY ARAÇ KAMERASINDA

Yaşanan olay anbean taksinin araç kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, taksiye binen iki şüpheliden birinin, şoförün boynuna ip geçirdiği, ardından şüphelilerin bir anda taksiciye saldırdığı görülüyor. Saldırı anında şüphelinin cep telefonu ile görüntü kaydettiği, daha sonra şüphelilerden birinin eliyle araç kamerasına zarar verdiği anlar yer alıyor.

ÇEVREDEKİLERİN MÜDAHALESİYLE KURTULDU

Öte yandan taksici Gökhan A.'nın, şüphelilerin elinden çevredekilerin müdahalesiyle kurtulduğu ortaya çıktı. Sokakta yaşayan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, olayı fark eden çevredekilerin bağırarak taksiye doğru koşması üzerine şüphelilerin kaçtığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı