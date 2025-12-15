Taksi durağında kendisini tabanca ve bıçakla yaraladı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde eski çalışanı olduğu taksi durağında kendisini tabanca ve bıçakla yaralayan, teslim olmakta direnen Erdem Mucır, kan kaybından bitkin düşünce polis özel harekat ekiplerinin operasyonuyla teslim alındı. Mucır, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesi Kocaeli Devlet Hastanesi'nin yanındaki taksi durağında meydana geldi. Daha önceden çalıştığı taksi durağına gelen Erdem Mucır, duraktaki çalışanlarla tartıştı. Ardından yanındaki tabancayı çıkartan Mucır, havaya ateş açtı. Seken kurşun Mucır'ın omuzuna isabet ederken, durakta çalışanlar panikle dışarıya çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik şeridi çekerek caddeyi araç trafiğe kapattı, yaya girişlerine izin vermedi. Elindeki bıçakla da kendini yaralayan Mucır, uzun süren müzekkere sonucu teslim olmadı. Mucır, daha sonra kan kaybından bitkin düşünce, polis özel harekat ekipleri tarafından düzenlen operasyonla teslim alındı. Mucır, sağlık ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen Mucır'ın yakınları ise sinir krizi geçirdi.