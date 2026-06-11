İzmir'de ilgisine karşılık bulamadığı genç kadını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

İzmir'in Beydağ ilçesinde, takıntı haline getirdiği genç kadını av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen sanık Halit A. hakkında "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 3 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Nisan 2025'te Beydağ'ın Eğridere Mahallesi'ndeki eve dışarıdan ateş açılması sonucu pencere kenarında telefonla konuşan ve o dönem 20 yaşında olan Aysun Candan'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Tutuklu sanık Halit A. (39) hakkında hazırlanan iddianame, Ödemiş 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, aile fertlerinin şüpheleri ve elde edilen ilk bulgular doğrultusunda Halit A'nın üzerine yoğunlaşıldığı, olay yerinde bulunan boş av tüfeği kartuşlarının, sanığın cep telefonundaki fotoğrafta bulunan av tüfeği ile yanındaki av fişeği kutusundaki markayla aynı olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Sanığın maktulü "Tatlı nefesi" adıyla telefonuna kaydettiği, onunla sürekli iletişim kurmaya çalıştığı ve sosyal medya üzerinden takip istekleri gönderdiğine yer verilen iddianamede, Halit A'nın karşılık bulamadığı ilgisini uzun süre sürdürdüğü ifade edildi.

Tanık ifadelerine de yer verilen iddianamede, sanık Halit A'nın Candan'a karşı takıntılı davranışlar sergilediği, çevresindeki kişilere genç kadınla evlenmek istediğini söylediği ve uzun süre onunla iletişim kurmaya çalıştığını anlattığı belirtildi.

İddianamede, sanığın cep telefonunda yapılan incelemelerde genç kadına çok sayıda mesaj gönderdiğinin belirlendiği, mesajlarda "Ben sensiz nefes alamıyorum", "Seni görmeyince ruh gibi oluyorum, görünce kendime geliyorum" ve "Sensiz yaşamak istemiyorum" gibi ifadelerin de yer aldığı kaydedildi.

Sanık havanın yoğun sisli olmasını fırsat bilerek gizlice eve yaklaşmış

İddianamede şu tespitlere yer verildi:

"Halit A'nın, Aysun Candan'a ilgi duyduğu, ilgisine karşılık bulamadığı için satın aldığı otomatik av tüfeğiyle maktulün evine gittiği, havanın yoğun sisli olmasından yararlanıp eve yaklaştığı, Candan'ın evin içinde pencereye sırtı dönük koltukta oturduğu sırada onu hedef alarak pencereye bitişik 4 kez ateş ederek öldürdüğü, sonra olay yerinden uzaklaştığı ve olay yeri ile kendi evi arasının yaya olarak 25-30 dakika sürdüğü, o zaman diliminde silahı sakladığı, hatta giysisini ve ayakkabısını değiştirdiği, bu nedenle eylemini tasarladığı sonucuna varıldığı belirlenmiştir."

Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğünün uzmanlık raporunda ise maktulün kazağının sırt kısmındaki delinmelerin, "yakın atış" kapsamında bulunduğunun değerlendirildiği ifade edildi.

İddianamede, tutuklu sanık Halit A. hakkında "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "zincirleme cinsel taciz" ile "zincirleme mala zarar verme" suçlarından 5'er yıl 3'er aya kadar ve "yivli ve yivsiz silahlarla bıçak ve diğer aletleri sırf saldırıda kullanmak amacıyla taşımak" suçundan da 3 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Sanık, yarın Ödemiş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Olay

Eğridere Mahallesi'nde İbrahim Candan'a ait eve 30 Nisan 2025'te dışarıdan ateş açılması sonucu pencere kenarında telefonla konuşan kızı Aysun Candan (20) hayatını kaybetmişti.

Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın ardından otomobille uzaklaşan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmış, Halit A. (35) ile Ş.A.A'yı (25) Kiraz ilçesine bağlı Mavidere Mahallesi'nde gözaltına almıştı.

Ş.A.A, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen Halit A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.