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Tajani, Kızıldeniz ve Hürmüz Boğazı'nda AB'nin güvenlik çabalarını güçlendirmesini istedi

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İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, Roma'da AB Yüksek Temsilcisi Kallas ile görüşerek Kızıldeniz ve Hürmüz Boğazı'nda deniz güvenliği çabalarının güçlendirilmesini istedi. Tajani, Aspides'in güçlendirilmesini isterken Kallas ve Crosetto da bu konuda mutabık kaldı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Kızıldeniz ile Hürmüz Boğazı'nda deniz güvenliğine yönelik AB'nin çabalarının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, resmi temaslar için İtalya'nın başkenti Roma'ya gelen Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın Tajani ile görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Görüşmede, Kızıldeniz, Ukrayna, AB'nin eylemleri ve başlıca uluslararası sınamaların ele alındığı aktarılan açıklamada, ayrıca Avrupa'nın krizlere müdahale kapasitesinin daha da geliştirilmesinin gündeme geldiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Tajani, öncelikle AB'nin Körfez ülkeleriyle ortaklığının pekiştirilmesinin, seyrüsefer özgürlüğü ilkesinin aktif şekilde korunmasının ve Kızıldeniz ile Hürmüz Boğazı'nda deniz güvenliğine yönelik Avrupa'nın çabalarının güçlendirilmesinin önemini vurguladı. Tajani, uluslararası başlıca deniz ticaret yollarının da korunması amacıyla Avrupa'nın bu yöndeki çabalarını artırması gerektiğini belirtti. İtalya'nın önemli katkı sağladığı AB'nin Aspides operasyonunun güçlendirilmesi gerektiğine dikkati çekti."

Görüşmede, Ukrayna ve Avrupa'nın güvenliğine yönelik başlıca sınamalara da değinildiği bildirilen açıklamada, "Tajani, özellikle Rusya'nın gerçekleştirdiği yeni askeri saldırıların yaşandığı bu dönemde Avrupa'nın (Kiev'e) desteğini güçlü şekilde sürdürmesinin önemini yineledi. Tajani ayrıca hibrit tehditlere karşı Avrupa'nın vereceği yanıtın ve siber güvenliğin dış boyutunun güçlendirilmesi gerektiğine dikkati çekti." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Tajani ve Kallas'ın ayrıca Batı Balkanlar'ın AB'ye entegrasyonunu, Hint-Pasifik'teki dengeleri ve AB'nin Çin ve Afrika kıtasıyla ilişkilerini, Eritre ile Etiyopya arasında son dönemde yaşanan gerilimleri ele aldıkları aktarıldı.

Görüşmede AB'nin uluslararası krizler karşısında daha etkili hale getirilmesi için kullanılabilecek araçların da ele alındığı bildirilen açıklamada, Tajani'nin, AB'nin Avrupa Dış Eylem Servisinin (EEAS) hem vatandaşlara hem de işletmelere yönelik faaliyetlerini daha güçlü ve etkili hale getirmek amacıyla hazırlanan İtalya'nın önerisini Kallas'a sunduğu belirtildi.

Kallas, Savunma Bakanı Crosetto ile de görüştü

İtalya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre de Savunma Bakanı Guido Crosetto ile Kallas arasındaki görüşmede, Aspides misyonunun güçlendirilmesi, Kızıldeniz ve Akdeniz'deki ticaret yollarının güvenliği, Avrupa'nın savunma ve güvenlik kapasiteleri ile Lübnan'daki duruma odaklanıldı.

Crosetto ve Kallas, Aspides misyonunun güçlendirilmesi hususunda mutabık kaldı.

Bakan Crosetto görüşmede, "Avrupa güvenlik ve savunmada bir adım ileriye gitmeli. Artık hedefleri belirlemek ve siyasi taahhütlerde bulunmak yeterli değil, bunları hızla kapasitelere, kaynaklara ve somut eylemlere dönüştürebilmeliyiz." dedi.

İkili, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücünün (UNIFIL) yıl sonunda görev süresinin dolacak olması sebebiyle UNIFIL sonrası dönemi de ele aldı ve Crosetto, İtalya'nın yalnız çalışmak istemediğini ve Lübnan'da halihazırda bulunan ülkelerin deneyim ve yeteneklerinden yararlanmak istediğini Kallas'a iletti.

Öte yandan, Kallas, sabah saatlerinde Roma'ya komşu Vatikan Şehir Devleti'ne geçerek, burada Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo tarafından kabul edildi.

Kaynak: AA
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