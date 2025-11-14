Tahsin Ertuğruloğlu, BM Temsilcisi Khassim Diagne'yi Kabul Etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Barış Gücü (BMBG) Misyon Şefi Khassim Diagne'yi kabul etti.

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Barış Gücü (BMBG) Misyon Şefi Khassim Diagne'nin bugün bir görüşme gerçekleştirdikleri belirtildi.

Toplantıya iki taraftan da heyetlerin katıldığı belirtilen açıklamada, ???????görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.