Tahsin Ertuğruloğlu, BM Temsilcisi Khassim Diagne'yi Kabul Etti
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Barış Gücü (BMBG) Misyon Şefi Khassim Diagne'yi kabul etti.
Toplantıya iki taraftan da heyetlerin katıldığı belirtilen açıklamada, ???????görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.
Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel