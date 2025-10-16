Tahsin Ceylan'dan 'Akdeniz'de Nesli Tehlike Altında Olan Türler' Sergisi

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan'ın " Akdeniz'de Nesli Tehlike Altında Olan Türler" temalı su altı fotoğrafları sergisi sanatseverlerle buluştu.

Ekolojik Araştırmalar Derneği işbirliğiyle Ankara Esenboğa Havalimanı TAV Galeri'de açılan sergide, Ceylan'ın çektiği nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağaları ve deniz çayırlarının fotoğrafları yer alıyor.

Ceylan, sergi açılışında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dostlarım bana 'Anadolu Ajansı'nın su altındaki gözü' diyorlar. Bu tabir benim de da çok hoşuma gitti ve gerçekten de su altının, Kaptan Cousteau'nun ifadesiyle 'o sessiz dünyanın' gözü ve sesi olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyadaki ekolojik dengenin bozulduğunu belirten Ceylan, insan faaliyetlerinin diğer türlerin azalmasına yol açtığını, bu nedenle doğaya yönelik farkındalığı artırmak amacıyla sergiler düzenlediklerini söyledi.

Ceylan, serginin konusunun nesli tehlike altında olan türlerden deniz kaplumbağaları ve deniz çayırları olduğunu anlatarak, "Soluduğumuz havanın içindeki oksijenin yüzde 70'ini denizlere, bunun da yüzde 50'sini deniz çayırlarına borçluyuz. Dolayısıyla deniz çayırlarının korunması son derece önemli. Onların üzerine çapa atılmaması son derece önemli." diye konuştu.

Türkiye'de yaygın olarak caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası türlerinin görüldüğünü belirten Ceylan, "Yavrular, yumurtadan çıktıkları yere ergin olduklarında dönüp yeniden yumurta bırakmak ister. Ancak sahillerde artan turizm faaliyetleri, şezlonglar, ışık ve gürültü bu alanları tahrip ediyor. Bu da türlerin geleceğini tehdit ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Serginin amacı farkındalığı artırmak"

Ceylan, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ekolojik Araştırmalar Derneği'nin bu konuda büyük duyarlılık gösterdiğini vurgulayarak, "Gönüllüler ve kurumlar el ele verince, deniz kaplumbağalarının korunması konusunda ciddi ilerlemeler sağlandı." dedi.

Sergide yer alan fotoğrafların geçtiğimiz yaz çekildiğini ve 20'sinin deniz kaplumbağalarına, 10'unun ise deniz çayırlarına ait olduğunu belirten Ceylan, "Deniz çayırları hayatımızda son derece önemli ancak bu konuda yeterli bilince ulaştığımızı söylemek zor. Serginin amacı da bu farkındalığı artırmak." ifadelerini kullandı.

Ceylan, "Sonuçta herkesin bir yaşam süresi var. Bu sürece anlam katmak istiyorsa, yaşamını borçlu olduğu ekosisteme bir katkı sunsun. En azından bilgi paylaşsın, çünkü bilgi paylaşmak bile bir katkıdır." diyerek, serginin Esenboğa Havalimanı'nda açılmasına katkı sunan kurumlara teşekkür etti

Ekolojik Araştırmalar Derneği Başkanı Ali Fuat Canbolat da derneğin çalışmalarını tamamen bilimsel bir anlayışla sürdürdüğünü söyledi.

Bu kapsamda, Antalya'daki otellerde, caretta carettaların yollarını şaşırtan ışıkların kullanılmaması üzerine yaptıkları çalışmalarda önemli ölçüde yol katettiklerini kaydetti.

Sergi, 8 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.