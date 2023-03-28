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Tahminleri tutan isim yine uyardı: Bu bölgelerden birinde deprem olması muhtemel

Güncel Haberler

Büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremleri nokta atışı tahmin etmesi ile Türkiye'de adını duyuran Frank Hoogerbeets, gezegenlerin konumları üzerinden yeni bir uyarıda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yankıları sürerken yaptığı isabetli tahminlerle dikkatleri üzerine çeken Avustralyalı gökbilimci Frank Hoogerbeets'ten dikkat çeken bir uyarı daha geldi.

Bir kez daha "gezegenlerin konumu" ile deprem tahmini yapan Hoogerbeets, "ABD'nin batısı, Himalayalar'ın batısı, İran, Endonezya-Pasifik ve Karayipler bölgelerinden birinde deprem olması muhtemel" ifadelerini kullandı.

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Deprem Güncel Haberler

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