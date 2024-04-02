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Tahir Büyükakın: Kocaeli'deki sonuçlar başarıdır

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilen Tahir Büyükakın, genel trendle kıyaslandığında Kocaeli'deki sonuçların başarı olduğunu söyledi.

SEKA Park'taki bir restoranda düzenlenen koordinasyon toplantısında konuşan Büyükakın, diğer partilerin adaylarının toplamı kadar oy alarak seçimleri kazandıklarını, bunun, geçen dönemde yapılan hizmetlerin takdir edilmesinden kaynaklı olduğunu belirtti.

Büyükakın, 12 ilçenin 9'unda, var olan yönetimin devam ettiğini, 3 ilçenin değişimine ilişkin takdirde bulunulduğunu anlatarak, "Halkın iradesi üzerinde hiçbir irade yoktur anlayışı gereğince hareket ediyoruz ve halkımızın iradesini saygıyla karşılıyoruz." dedi.

Hem ilçelerde hem mahallelerde sandık sandık bütün seçim sonuçlarını analiz ederek yola koyulacaklarına değinen Büyükakın, "Bu seçim sonuçlarının ekonomik, sosyolojik boyutları, seçmen psikolojisi, verdiği mesajlar... Bunları çok detaylı analiz ederek dersimize çalışacağız. Önümüzdeki süreçte Türkiye geneline bakarak değerlendirme yaptığımızda, Cumhur İttifakı'nın en önemli belediyesinin Kocaeli Büyükşehir olduğunu bir kez daha net şekilde görüleceğini herkes fark edecek." diye konuştu.

"Hiçbir şey bitmedi"

Büyükakın, bunun, aynı zamanda gerçek belediyecilikle algı belediyeciliği arasındaki farkın da apaçık ortaya çıkmasına vesile olacağını anlattı.

"Geçen dönemde öyle zannediyorum ki, gerçek belediyecilikle halkın belediyeciliğinin arasındaki farkı yeterince ortaya koymakta başarılı olamadık." diyen Büyükakın, seçimlerin kazanmaktan ibaret görülmemesi gerektiğini, önemli olanın seçildikten sonra verilen sözlerin tutulması olduğunun altını çizdi.

Ön değerlendirme yaptıklarında seçmenin sandığa gitmeme yönünde takdir kullandığını gördüklerini söyleyen Büyükakın, şöyle devam etti:

"Bize daha evvel oy vermiş olan seçmenin eli CHP'ye oy vermeye gitmemiş ancak bize de mesaj vermiş. Sandığa gitmeyerek tepkisini göstermiştir. Hiçbir şey bitmedi. Zafer naraları atanların bundan önceki seçimlerde de benzer naralarını duymuştuk. Bu naralarının aslında gerçekle yakından alakalı olmadığını, önümüzdeki süreçte belediyecilik hizmetleri yapılırken gerçekle algı arasındaki farkın ortaya çıkacağını, zaman hepimize gösterecek."

"Cumhurbaşkanı, Büyükşehir ve 9 belediyeyi kazanmamızı takdirle karşıladı"

Büyükakın, genel trendle kıyaslandığında Kocaeli'deki sonuçların başarı olduğunun apaçık ortada durduğunu vurguladı.

Şehir dışından birçok tebrik telefonu aldıklarından bahseden Büyükakın, "Herkesin bizi tebrik ettiğini görüyoruz. Cumhurbaşkanımızla telefonda görüşme yaptık. Kendileri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve 9 belediyeyi yeniden kazanmış olmamızı takdirle karşıladığını ifade ederek, bizi tebrik ettiler. Önümüzdeki süreçte yapılacak toplantıda seçimin tekrar değerlendirileceğini ifade ettiler." şeklinde konuştu.

Bir gazetecinin, "AK Parti İl Başkanı Şahin Talus istifa edecek mi?" sorusunu Büyükakın, "AK Parti Kocaeli İl Başkanı Türkiye'deki en başarılı il başkanlarından biridir ve görevinin başındadır." şeklinde yanıtladı.

Talus ise sandıktan çıkan her sonucun başüstüne olduğunu dile getirdi.

Toplantıya AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysal Tipioğlu, Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz ve Sami Çakır ile ilçe belediye başkanları ve teşkilat mensupları katıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

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