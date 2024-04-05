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Tahir Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden seçildi

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Ak Parti'den Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Tahir Büyükakın mazbatasını aldı.

Büyükakın'a mazbatası, Başiskele'deki Bahçecik Kültür Merkezi'nde İl Seçim Kurulu Başkanı Atilla Darı tarafından verildi.

Gazetecilere açıklama yapan Büyükakın, yaklaşık 4 ay süren uzun bir seçim maratonu yaşadıklarını belirterek, bu süreçten alınlarının akıyla çıktıklarını söyledi.

Büyükakın, gelecek 5 yıl boyunca millete hizmet etme görevini gururla yerine getireceklerini vurgulayarak, "Biz, yarış bittikten sonra da koşan atlarız. Hiç durmadık. Bundan sonra da koşmaya devam edeceğiz. Son 1-2 ayda milleti hatırlamayacağız. Hiçbir zaman milletimizden yüz çevirmeyeceğiz." diye konuştu.

Kentte huzurun teminatı olacakları dile getiren Büyükakın, "Geçtiğimiz 5 yılda bu kentin kavga ortamına sürüklenmemesinin teminatı bizdik. Önümüzdeki dönemde de biz olacağız. Biz bu kente hep ağabeylik yaptık. Önümüzdeki süreçte de aynı şekilde devlet adamı hassasiyetiyle bu görevimizi icra edeceğiz. Sadece siyasi polemiklerle kentin bir gelecek inşa edemeyeceğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sadettin Hülagü, Veysal Tipioğlu, Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz ve Sami Çakır, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş ile çok sayıda partili katıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

Tahir Büyükakın AK Parti Kocaeli Partiler Politika Güncel Haberler

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