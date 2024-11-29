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Tahinin 5 Bin Yıllık Geçmişi: 'The Book of Tahini' Tanıtıldı

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Hüseyin Çelik tarafından kaleme alınan ve tahinin tarihini ele alan 'The Book of Tahini' adlı eserin tanıtım toplantısı Fişekhane'de gerçekleştirildi. Çelik, kitabın dünyanın ilk ve tek tahin kitabı olduğunu vurgulayarak, tahinin sağlıklı beslenmedeki önemine dikkat çekti.

Türkiye'nin önemli değerlerinden biri olan tahinin, yaklaşık 5 bin yıllık geçmişini ele alan İngilizce "The Book of Tahini" eserinin tanıtım toplantısı Fişekhane'de gerçekleştirildi.

Ketebe Yayınları etiketiyle raflardaki yerini alan eseri, tahin üreticisi Tunas - Çelikler Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Çelik kaleme aldı.

Kilisli olan Çelik, toplantıda yaptığı konuşmada, 1959'dan beri babasının Kilis'te zahirecilik yaptığını ve köylerden susam toplayarak şehir dışında helvacılara sattığını söyledi.

Kilis'in ardından 1987'de ailece Gaziantep'e taşındıklarını ve orada helva üretimine başladıklarını belirten Çelik, "O dönem tahin, helva çok popüler değildi. Cüzi miktarlarda üretim yapılıyordu. 1994'te İngiltere'ye gittiğimde tahinin Türkiye'dekinden daha fazla önemli olduğunu fark ettim." dedi.

Çelik, tahinin pekmezle birleşiminden ziyade çok daha farklı yerlerde kullanılması gerektiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Tahin, girdiği ürünü lezzetlendiren ve şekillendiren bir yapıya sahip. Dünyada birçok kitapçıda, kütüphanede araştırdım, tahinin geçtiği kitaplar vardı ama tahin üzerine yazılmış hiçbir kitap yoktu. Onun için bu kitabı, 'dünyanın ilk ve tek tahin kitabı' olarak adlandırıyoruz. Bu kitap gayesiyle de dünyanın her tarafından reçeteler, kaynaklar topladım. Bundan 4 yıl önce de kitabı ve içindekileri sunmam için 'The Levant Tahiner' diye bir konsept kurduk. Ama bizim için önemli olan şey, dünyaya tahini anlatmak. Bunun için yola çıktım ve bir takım mesafeler kat ettiğimizi de düşünüyorum."

Tahinin çok sağlıklı olduğunu ve birçok yemek ve içecekte kullanılabileceğine işaret eden Hüseyin Çelik, tahinin faydalarından da bahsetti.

Çelik, "The Levant Tahiner" ile dünyada ilk tahin butiğini kurduğunu dile getirerek, "14 ülkeden farklı türde susamları misafirlerimizin önünde tahine dönüştürerek bir lezzet deneyimi sunuyoruz. Biz tahine dokunuyoruz, gayemiz bu. Bu işletmemiz ticari amaçlardan çok uzak. Tek bir amacımız var o da tahinle alakalı farkındalık oluşturmak ve en güzel halini deneyimletebilmek." diye konuştu.

"Kitaptaki tarifleri özel bir fotoğraflama sürecimiz oldu"

Ketebe Yayınları Şef Editörü Hande Yıldırım Önsöz ise endüstriyel bir yayıncılık yaptıklarını, bunun yanı sıra prestijli kitaplar da ürettiklerine dikkati çekerek, "Bu anlamda Hüseyin beyin bu projesi çok kıymetliydi. Dünya ve ülke çapında tarihsel ve kültürel mirasımıza sahip çıkan işler özellikle bizim için çok önemli. Dolayısıyla 'The Book of Tahini' kitabının prodüksiyon sürecinde bir paydaş olmaktan dolayı gerçekten büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Önsöz, çalışmaya sadece bir gastronomi kitabı gibi bakılmaması gerektiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Antik Mısır'dan başlayıp, kadim Çin'e, antik Roma'ya, Hint kültürüne, Afrika'ya ve oradan Avrupa'ya yayılan susam üzerinden tahin kültürünü Hüseyin bey çok kapsamlı bir şekilde kitapta anlatıyor. Hazırlık sürecinde görsellerle metnin eşleşmesi konusunda ve konsept tasarımı üzerinde büyük bir titizlikle editöryal çalışma yaptık. Kitaptaki tarifleri de özel bir fotoğraflama sürecimiz oldu."

Kitabın kapağında da bir metafor kullanmaya çalıştıklarını aktaran Önsöz, "Hüseyin bey kitabın içerisinde 'Ali Baba ve Kırk Haramiler' hikayesinden 'Açıl susam açıl' kelam-ı kibarından çok bahsediyor. Hem geleneğimize hem de orada Ali Baba'nın dürüstlüğüne, azmine vurgu yapan bir ifade bu. Aslında susam tanelerinin açılarak bizim sofralarımıza kadar geldiğinden bahsediyor. Kapakta da bu anlamda bir pencere, kapı çalışması yaptık." dedi.

Toplantıda ayrıca Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, Ketebe Yayınları'nın kuruluşundan bu yana 6 yılda binden fazla kitap yayınlayarak bir kütüphane oluşturduğunu anlattı.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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